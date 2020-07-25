大陸台商經營項目被陸資併購事件，近年有增加趨勢。而日前公諸於世的一個案例，更是震撼業界；即台資緯創資通集團宣告，其大陸昆山廠將售給陸資立訊集團。此項交易勢必讓立訊承接該昆山廠的組裝蘋果手機業務，亦可能是蘋果供應鏈上「台消陸長」的發端。這種現象更反映出，大陸台商儘管甚受當地政策面幫扶，但在現實面，遭受陸企競爭、擠壓的情況卻愈演愈烈。如此「政策豐滿現實骨感」景況，大陸官方宜正視之。

近年大中型陸企競爭力快速進步，非但已擠壓了大陸台商的經營發展空間，甚至連台灣在地廠商亦感受到其競爭壓力，是當前台資企業界面對的重大課題。

如上述陸資立訊，2016年已在台灣聲名大噪；因當時立訊擬以38．7億元台幣資金，收購我方電聲大廠美律公司的25．4％股權，並成為美律最大股東、取得經營權。此計畫當年已被經濟部投審會駁回，該會的理由是，美律為台灣電聲產業指標企業，若遭陸資併購，恐影響該產業發展。惟陸企對台「攻城掠地」聲勢，已因此更讓台方側目。

而立訊這次併購緯創昆山廠，介入台資在陸蘋果供應鏈的企圖心，頗讓業界感覺「茲事體大」。因蘋果產品在陸代工生意，原本全由台資鴻海、緯創、和碩、廣達等台資大廠所分享；這些大廠並分別結合一系列台資中小企業配套廠商，構成蘋果供應鏈，是當前台商在陸投資的骨幹。未來這部分台商若漸次被陸企所取代，當然是台商在陸的重大挫折，相關態勢實不容忽視。

立訊之爭取加入蘋果供應鏈，肯定事先獲得美商蘋果公司的默許。更進一步看，蘋果之所以接納立訊加入其在陸供應鏈，顯然有政經雙重考量。政治方面，可說是為了加強與陸企結合，以迴避中美貿易戰引發之中方制裁美企行動；經濟方面，則應是著眼於立訊經營效益逐年提升，獲利率已超越多數台資代工大廠，可便於蘋果要求其降低代工價碼、減輕蘋果產品成本。

後面這項因素，最讓大陸台商普遍憂心忡忡。換言之，陸企競爭力超越台商，最礙後者在陸的經營前景。尤其值得注意的是，這次併購緯創昆山廠的立訊集團，老闆王來春出身鴻海的打工隊伍，其自創公司後，不但卯勁引用鴻海集團的經營模式，而且大量聘用台籍幹部；如此「師台長技以制台」，加上其在地優勢，很容易對台商超車。

其實，近年大陸台商，因不耐陸企競爭而讓售或縮編案例已不勝枚舉。背後當然另有中美貿易戰，及大陸經營成本快增、環保規定愈趨嚴格等因素；單單工資水平連年漲過經濟增長率，就讓頗多台商吃不消。這是當前大陸台商所處的現實投資經營環境。

資誠會計師事務所於今年5月間發布「台灣併購白皮書」，發現台商脫手大陸資產已是「現在進行式」。該報告統計去年台灣上市櫃公司處分大陸子公司前10大股權交易，交易總金額達台幣272．8億元；其中包括聯發科處分深圳匯頂、華新處分南京有色金屬廠、鴻海處分寧德時代新能源科技等。

儘管台商脫手大陸資產的原因很多元，較多的是「撤退」，亦不乏「以退為進」者，然而，整體而言，當前大陸台商普遍面對陸企強大的「取而代之」壓力，乃是顯而易見。台商除非擁有尖端技術或先進商業模式，否則已很難像過去一樣地輕易獲取超額利潤，只能眼睜睜地看著越來越多陸企神氣活現。

這種現象，不免讓人想問，近年大陸官方幫扶台商的政策越來越強化，當前白紙黑字記載幫扶內容已相當「豐滿」，怎會讓台商處在上述「骨感」般的現實投資經營環境下呢？

說到近年陸方幫扶台商的政策，稱得上是「旗幟鮮明」。中共十九大政治報告，及之後國台辦等機關公布的系列惠台政策舉措文件，都把幫扶台商事項放在相當重要的位置。其中精髓在於，要讓台商享有和陸企同等的經營條件。

可是，當前的實情是，大陸台商總的競爭力已不如陸企，且經營空間正在漸次被陸企蠶食。其中的罩門，應是陸方幫扶台商政策的執行力度不足，甚至地方政府可能還留存有偏袒陸企、把台商當外人的意識。

對此問題，大陸中央主管機關有必要深入檢視，並補強相關幫扶台商政策的執行成效，以讓多數台商在大陸得以永續經營發展。