「兩岸一家親總比一家仇好」本是一句再樸實不過的大白話，竟成為當下兩岸關係中彌足珍貴的正能量！台海局勢從和平發展到劍拔弩張，始作俑者當然是逢中必反，唯恐天下不亂的民進黨政府，但是一些習慣了膝跳反射的大陸媒體反其道而行之，熱衷於逢蔡必反，竭力醜化台灣當局乃至社會的形象，無形中與它們深惡痛絕的綠媒別無二致，對兩岸關係每況愈下起了推波助瀾的作用。習近平說過，中共是世界最大政黨，「大就要有大的樣子」。同樣地，大陸媒體也該有「大的樣子」，不應該自降格局，多一些循循善誘，少一些煽風點火。

前不久，大陸某媒體興致勃勃地報導了加拿大駐台代表在拜會蔡英文時高蹺二郎腿的新聞。雖然報導中也提及有台灣網友批評加拿大代表有失禮儀，但更多的篇幅是借台灣網友之口挖苦蔡英文：「代表我們被人看輕了，對方壓根沒把我們放在眼裡」、「這卑膝的樣子，很像在給主子做彙報」…，那股子冷嘲熱諷隔著手機螢幕都能感受到。

事實上，早在4年前蔡英文上任伊始，大陸媒體就曾炒作過蹺腳話題，暗示蔡英文根本不被美國議員尊重。這本是禮賓上的細枝末節，上升不到國格尊卑或者個人榮辱的高度。大陸不喜歡蔡英文路人皆知，但也不必逢蔡必反，在蹺腳這件小事上借題發揮實在太小家子氣了。

無獨有偶，大陸某媒體近期還曾報導過台灣退休教授周明台因在公開集會場合高呼「槍斃蔡英文」而惹上官司的新聞。報導雖然貌似客觀公正地宣稱「島內網民對此事的看法各持己見」，但在內容呈現上則是一邊倒的質疑法辦的聲音，甚至借台灣網友之口辯稱「槍斃」與「槍殺」是不同概念，「槍斃蔡英文」云云不至於違法。不僅如此，在陸媒的遣詞用句中，主張嚴辦者的聲音被稱為「叫囂」，周明台面臨檢控被形容為面臨「政治追殺」，傾向性一目了然。

然而，在任何法治社會，都沒有絕對的言論自由。在台灣高呼「槍斃蔡英文」，在大陸高呼「槍斃習近平」，在美國高呼「槍斃川普」，都可能面臨刑事法律上的風險，當事人都必須為自己的行為負責。這本是常識，一些陸媒卻赤裸裸採取了雙重標準。看來這些陸媒不僅討厭蔡英文，簡直對她是恨之入骨了。這樣的格局實在不夠大。

其實，除了上述小肚雞腸的陸媒，大陸政府的格局也可以再大一點。最近，歐盟公布了首批入境解禁名單，大陸被列為「有條件」開放，台灣則榜上無名。此前日本公布的解禁名單也將台灣排除在外。不出所料，一些陸媒幸災樂禍，調侃台灣白送口罩，熱臉貼冷屁股，大陸涉台部門則保持沉默。

依我看，大陸如果真的胸懷「一個中國」，真的以為台灣同胞排憂解難為己任，就不應該站在一邊看笑話，或者事不關己高高掛起。因為歐盟和日本的決定明顯是對中國一部分地區和人民抗疫努力的歧視。大陸既然是大陸，就要有大的樣子，就應當與歐日溝通乃至交涉，以實際行動維護台灣地區和人民的利益。即使交涉無果，大陸也可以理直氣壯向台灣人民證明：共產黨愛台灣不亞於民進黨。