去中國化教育已養成，台灣年輕人的大中國情懷不再。圖為高中生研讀歷史教科書。（本報資料照片）

追劇圈粉，邁入5G時代的新趨勢，這是休閒娛樂而非教育，相信大家都同意；遺憾的是，在新課綱的規範下，高中歷史課本把中國史納入東亞史，中國歷朝歷代的時序發展、政治演變、文化成就和重要人物全都變成斷簡殘篇，因為課本的編輯主旨是把中國和日本、朝鮮、越南並列，所以學生必須學習這幾個地區的歷史，例如歷史大事年表的分項標題是：「東亞大陸及朝鮮半島」、「日本列島」、「中南半島及南洋群島」，「中國」二字徹底消逝無蹤。

對於十多歲的高中生而言，號稱培養思辨能力的主題式教學，其實施前提必須是架構在完整的基礎觀念，也就是時間軸系統，才有可能進行更深入的素養訓練；令人震驚的是，國中8年級即將實施的中國史課本，內容被刪減得更是慘不忍睹，寥寥數語就交代了商朝以前的歷史文化，接續以兩個單元闡述商周到隋唐，這兩千多年期間的政治發展和東西文化交流。

於是，三皇五帝、大禹治水、武王伐紂、周公東征、楚漢相爭、王莽篡漢，乃至於三國時期的人事物全部消失殆盡，隋朝的大運河、唐朝的武則天、唐明皇、明朝的張居正、李時珍、清朝的太平天國，全都默默退場。以後的學生或許對「周公恐懼流言日，王莽謙恭下士時」不知所云，也不明白「挾天子以令諸侯」的由來是曹操，「一騎紅塵妃子笑」是指楊貴妃嗜吃荔枝…。難不成真的要從影視作品中汲取歷史知識嗎？

眾所周知，為了增加劇情張力而編導的歷史劇並非正史，戲劇為了煽情，不乏杜撰虛構、添枝加葉，甚至不符史實的情節，這絕非正當的教育管道。但是教科書受限於新課綱，出版社在製編時被要求：第一、二單元的圖文不能超出4個頁面，名義上是以略古詳今的重點式論述，減輕學生的學習負擔，但細節裡所暗藏的意識形態，自是不言而喻；若是對照7年級歷史課本，關於日本在台統治期間的敘述，一間百貨公司、一家西餐廳、一座公園都要圖文並茂的詳細介紹，教育當局的目的為何，想要操弄的又為何？應該無需贅言，「司馬昭之心路人皆知」，可惜大家不知司馬昭，因為三國人物在新課本全部蕩然無存。

此外，由於新課綱對於課程架構做了調整，授課時數縮減，卻將原屬於八年級下學期的兩個篇章置入本冊，導致教師在極其有限的時間內，不僅難於額外補充，甚至被迫以跳躍式授課，讓學生囫圇吞棗：例如刪了安史之亂和黃巢之亂，大唐政權突然不了了之；少了陳橋兵變，黃袍加身，宋朝突然躍於眼前；缺了明成祖的「靖難之變」，紫禁城突然變成權力核心。某一版本在「商周至隋唐時期的國家與社會」單元中，只出現秦始皇一個人名，真不知今夕是何夕，竟把教學當兒戲，往後不只曹操無人識，年輕世代的文化價值認同恐更危矣！

（作者曾任國中歷史教師、國立編譯館國中歷史教科書編輯委員）