先講結論。美中衝突從原先的經貿戰、科技戰、宣傳戰，升級到外交戰，雙方並史無前例地以關閉領事館作為報復手段，聯邦調查局更在全美逾25個城市約談解放軍背景者；而中國大陸亦關閉美國駐成都總領事館。凡此種種在在證明，短期間內中美之間應無降溫可能。

台灣夾在全球第一大與第二大經濟體的對撞最前線，無法置身事外，甚至受傷也無可避免。問題在於如何止血？如何降低擦槍走火的風險？更要避免成為大國博弈的棋子。

「國際危機組織」早在6月首度將台灣海峽列為政治與安全情勢重大惡化地區。美國前駐中國大使羅德甚至認為，若美中外交危機不斷升級，很可能導致雙方在南海或台海發生軍事衝突。

目前，中國在美有六組外交使團，除了駐華府的大使館、派駐聯合國的代表，還有休士頓、洛杉磯、紐約、舊金山、芝加哥等總領事館。美國在中國則有上海、廣州、成都、瀋陽、武漢五處總領事館，駐北京大使館，以及駐香港總領事館。因此美國先發制人，限時3天要中國關閉駐休士頓總領事館後，中國外交部隨即通知美方關閉美國駐成都總領事館，立刻陷入雙方互嗆、相互報復的僵局。

美國選擇升高中美衝突的時機點，當然容易讓外界產生無限想像。一方面，美國國內疫情失控，至今仍無法遏止，因此帶來經濟損傷與失業衝擊，使川普的總統連任之路面臨苦戰；加上從川普的領導風格可以看到，透過外交交鋒拉抬聲勢，不但延續過去兩、三年中美貿易攻防、圍堵中國崛起的主軸，更可視為挽回聲譽，彰顯強人領導的特質之舉。

面對美方進逼，甚至川普還揚言接下來可能關更多總領事館，中國在外交上如果撤守立場，無疑在國際間會被視為挨了美國很大一巴掌而無力回應。面對美方出招，大陸政府應會持續採取強硬態度，盡可能強力反制。因此美中貿易、外交惡鬥的對抗局勢，只怕方興未艾。

台灣做為以對外貿易為主的經濟體，美國與中國大陸是世界排名前二的市場，更是和台灣經貿連結度最大的兩個經濟體；牽一髮動全身，與任何一方關係緊張都會使得台灣產業、台商蒙受風險。所以中美關係下滑，無論從國際關係或財經、產業、國防、區域安全議題，台灣都被迫必須在這場二元對立的賽局中尋找平衡點，確保自身的利益與安全。

畢竟美中雙方都強勢，不可能妥協，結果從歷史可以發現，每次受傷最重的就是以出口經濟為導向的台灣。因為中美對抗，動輒採取各項管制禁令，大陸的經濟與產業必受影響，通常都是台商首當其衝。

例如，美國基於國家利益，祭出對華為禁令後，高科技領域管制政策逐漸升級，包括要求企業對涉美國技術比率超過25%之產品須接受出口管制，以及其他禁止使用中國生產IT設備等政策與措施，就讓聯發科與台積電等台灣高科技企業因新的管制措施蒙受重大壓力。

政府在這段時間做了些什麼？就只發了「三倍券」，把一些芝麻綠豆大事複雜化辦，讓人民吃盡苦頭！卻沒有想過如何提振產業？如何幫助產業布局？該採取什麼樣的因應策略？無能的政府，這才是台灣最嚴重的危機所在。

（作者為立法委員）