國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁爆發論文抄襲風波，隨著李眉蓁仍在競選尚未落幕，雖然這場補選乍看好像勝負已無懸念，比較令人關注的話題，卻是國民黨為何在民進黨鋪天蓋地的政治追殺中，絲毫看不出停損點，只見其不斷發生各種難堪的事件？這主要來自國民黨人只有意識到要在選舉中存活，卻沒有意識到如果沒有重構恢弘的政治理念，不斷隨著民進黨的政治議題起舞，則後面再有任何大型選舉，都很難避免落敗的命運。

首先，對孫中山先生的政治藍圖，真正願意靜下心來認識與探討的國民黨人就已幾希。要不就是某些支持國民黨的智庫學者，長期抱持著孫中山各項主張絲毫不可更改的觀點。這使得國民黨的政治理念始終處在被綁架的狀態中，沒有辦法經由辯論展開更新與進化，只能保持自己處在幻想中的原狀。

這其間最嚴重的問題，莫過於面對中國崛起，引發美國的疑慮，進而爆發美陸衝突的處境，國民黨人一籌莫展，當「中國」這一政治概念已經全面倒向大陸，國民黨無法對台灣民眾釋疑，替大家尋覓出路，這時候空談孫中山任何政治理念都有如顛倒夢想，無法引起社會的支持。孫中山平素最愛讀書，從讀書中不斷發展自己的主張。國民黨真喜歡讀書者沒有幾人，當學歷都要靠抄襲別人的論文來取得，這樣的黨人說自己繼承孫中山的理想，其誰能信？

國民黨人怎不反思：自己本來是個書生組成的政黨。整個國民革命的歷程，參加者清一色都是知識青年，現在怎麼淪落到政治人物要靠學歷來漂白？當前民進黨的政治人物從最高層到最基層，學歷有問題者比比皆是，掀開來無不令人怵目驚心，但輿論就是雙標。正就是在大家不言說的潛意識中，民進黨是草莽政黨，國民黨是書生政黨，就這件事情而言，社會本來就對民進黨沒有期待，卻會放大鏡檢視國民黨是否還保有自己的風格。

國民黨人何不靜下來想些更大格局的問題：如果孫中山復生，他會如何看待「九二共識」這個議題？孫中山當年為維護《臨時約法》，在廣州召開國會非常會議，組成護法軍政府，該政府從未獲得列強承認，各國始終承認的是北洋政府，卻從來不影響護法軍政府在當時國人心中象徵的希望。當國民黨人只想偏安於台灣一隅，在每個單一選舉中獲得勝利為心滿意足，卻對於整個中國的未來毫無想像或主張，真不知其對九二共識的堅持，對國人會有任何號召或意義？

國民黨不只不關注整個中國的民主或人權，甚至連這陣子長江水患帶給大陸人民的苦難都無感，更對於美國正在每天亟思鬥爭大陸，並挾持台灣來當兩強衝突間的犧牲品，表現得事不關己。這種毫無存在感的政黨，竟然敢聲稱自己堅持孫中山的政治理念，卻跟著民進黨高喊要修憲廢除考試院與監察院。任何對中華民國還有情感的人，如果不想精神錯亂，最好的作法，就是持續冷眼看著國民黨還要墮落到什麼時候，才會知道自己已來到生死存亡的關頭。

（作者為心學思想研究者）