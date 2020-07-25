政府為振興「疫後」經濟，陸續推出各種票券，卻出現種種亂象。對以資訊業睥睨全球的台灣，由一個最愛標榜「會做事內閣」，又有好幾個月時間籌備擘畫的蘇內閣，卻發生如此荒謬的結果，令人匪夷所思。

新冠肺炎肆虐，從年初疫情爆發民眾排隊買口罩、買酒精；排隊登記紓困補助；到排隊詢問、登記、等候「萬元金」，民眾飽嘗排隊之苦將近半年，發放振興「三倍券」，民眾還是要排隊登記、領取，好不容易領到手，又要花時間了解商家的各種用券「創新」。而農委會、客委會、文化部、體育署各有做法，要求民眾上網、加Line、下載應用軟體，還要掃描拍照各種不同個資，甚至還要提供納稅資料，搞得民眾煩不勝煩，累積滿腔怒火。

政府部門各行其是

為了「三倍券」區區兩千元或各種票券的幾百元，日以繼夜在長時間當機、無法登錄的官網前耐心等候，有人幾乎搞到通宵達旦，多數人至少也都人仰馬翻。行政院推出了這套規模有限的振興措施，竟然可以弄到幾乎無人感謝，個個怨聲載道，完全翻轉了台灣「防疫」成功、上半場先馳得點的佳績。這種「防疫95分，振興59分」的下半場大逆轉，大概已經創下了全球紀錄，這可能是朝野都始料未及的。

防疫之所以成功，除了防疫國家隊的擘畫有功之外，全民因2003年非典型肺炎（SARS）經驗慘痛，充滿了防疫觀念，「逆時中」地及早戴上口罩，加上優異的醫療體系和醫護人員全力辛苦配合。但是，疫後振興工作能否有效或成功，就要看這個官僚體系的策略、規畫和執行力。不管以「事後諸葛」或有「先見之明」的眼光來看，行政團隊對振興的策略規畫、方案設計和落實執行，都存在著很大的盲點。此外，各部會早已形成的「本位主義」，正在大量製造民怨，減損政院激勵經濟的效果。而政院只會以上對下威嚇部會，卻不懂設計橫向整合的作風，也正在付出巨大的代價。

從最簡單的，各部會提供電子票券登錄取得的路徑來看，若心中真有「人民」，當然就會設法「便民」，自然就會另外設計一個整合性的「入口網站」，民眾進入這個入口、填具各種需要的個資後，即可由各部會自行設計的程式分別的，或由政院提供整合性程式統一的為民眾抽出各種票券，並主動彙整通知中籤者。但顯然政院心中沒有「頭家」，才任由所屬各行其是；政院只看各部會是否有在努力、是否達成了KPI（關鍵績效指標），若有就認為就可達振興目標，其結果就是目前「三倍倦」的一團亂。無法登入網站登記，更是這些整天坐在冷氣辦公室的部會高層，不瞭解我國民眾特質是凡事都要搶快、搶鮮的心理，輕忽怠慢沒有超前部署造成的後果；這和交通部林佳龍部長要求民眾「聰明人不要自己去塞」的呼籲，其實是同一回事。

另一件同樣在近日發生，顯現部會各行其是，乃至於政策矛盾擾民傷財的案例，就是經濟部和農委會對「農地種電」產生政策扞格的事例。經濟部配合政府推動「綠電」政策，鼓勵於農林地上以太陽板「種電」，但顯然沒有進行詳細的可行性研究，也沒和主管農林的農委會充分溝通，導致農委會發現大事不妙，大量農地正在因種電而破碎化，於是在7月7日宣布2至30公頃的農地申設太陽能發電時，必須由農委會審查，而非僅由地方政府同意。這項重大政策變化，不僅打臉經濟部，也讓早已費力費錢籌備的業者感到被政府戲弄，痛斥「小英的綠能政策將會失敗」。

缺乏事前溝通機制

一件如此重大的能源政策，主其事的經濟部可以不和主管農林地目的農委會事前溝通來獲得共識，卻是要在「頭洗了一半」之後硬是停洗擦乾，這可真是讓人開了眼界。行政院是兩個部會的主管，對重大政策若因缺乏設計良好的事前溝通機制，導致這種尷尬的狀況，行政院該不該負督導不周的責任？監察院難道不用調查調查，看看是否要糾正一下？

我們期待的行政院，當然希望是個「會做事的內閣」；但若是放任各部會只管自己「達標」，整個團隊卻無法「達陣」，則庶民還是要繼續忍受這個政府無效能之苦。