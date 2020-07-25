國民黨今天舉行「綠色論文門、全民齊檢視」記者會。（國民黨提供））

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁的論文抄襲風波，並未因她宣布放棄學位而止息，藍綠政治人物更是藉此翻箱倒櫃，仔細比對，看看哪些人的論文有抄襲之嫌。不敢說學術界將要掀起一場腥風血雨，至少這一頁醜聞必須面對。

去年總統大選最重大的話題就是蔡英文總統的論文風波，幾經各界質疑以及總統府的說明，最後蔡總統選舉安全過關，但是選後質疑之聲並沒有因此斷絕。

不甘李眉蓁被揭發，藍營也點名內政部長徐國勇、屏東縣長潘孟安的論文也有近半是抄襲的。同時還指名吳濟華和陳明通是「國師級指導教授」，不只指導綠營要角，還因此攀登大位。吳濟華擔任陳菊時代高雄捷運董事長，陳明通現任陸委會主委。

其實，論文有問題，學校應該出面說清楚。畢竟學位是由學校授予，學校必須負完全的責任。近年來，出現不少抄襲風波，說明當前學術風氣敗壞，教學品質低落。這問題是出現在教改之後，大學驟增，許多學校招不到學生，只好降低水準，有些學校更為了賺錢大量開設在職班。

這不但開啟了政治人物藉學術「漂白」之風，論文品質也因此完全不講究。政治人物念在職班有了高學歷，可以傲人；教授以指導政治人物為榮，可以倖進。政治人物沒空寫論文，或抄襲或找人捉刀；教授也不以把關為職志，睜一眼閉一眼，論文品質可想而知。

抄襲風波顯現當前學術淪喪冰山一角。反正從古以來就是天下文章一大抄，抄多抄少而已。問題是，教育部怎麼辦？