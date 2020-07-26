中國駐休士頓領事館中庭的火光濃煙，揭開了中美兩國外交衝突這波最嚴重的進程。關於「間諜指控」這在國際上並不新鮮，尤其間諜戰始終是歐美電視、電影的主流劇情，但在中美貿易衝突未解、香港問題爭議正熾，特別是亞太軍武摩擦頻頻的時刻，可大可小的間諜爭議帶來星火燎原的不確定性。

中美貿易談判桌上明著的是大國交易的堂皇，但暗地裡從經貿、商業、科技乃至軍事，無一不是間諜緊身衝鋒的暗巷。中國近10年國家實力的多方躍進，雖說也有龍族傳人本身的天賦資質，但不得不說從歐美大舉「參考、拷貝」了模式與技術，確實也是一大關鍵！美國方面原本從智慧財產的官方舉列警告，如今果斷行動、嚴肅透盡的「抓賊、圍堵」了，特別是在網路電信等各種最新、前緣、高科技的所有關鍵領域，如今幾乎可謂是中美衝突的「核心」所在。

尤其這半年多川普政府從中國赴美的「留學生、學者」揪出了這個主要間諜模式，大舉清查後發現許多具有「解放軍在役」背景的嫌疑者，然而這也恰好凸顯出中國間諜布局的「關鍵罩門」：在得要具備「絕對忠誠」的前提下，中國實在派不出或攏不到「金髮碧眼」的國際型間諜，最終只能從自家「黑髮黃皮」的青年裡選派，這顯然使得美國調查追緝的行動據此胸有成竹。

相較於美國有國內的FBI、國際上有CIA，近年再加上國土安全部、司法部的協同偵調配合，這使得白宮在中美爭端上宣布各種「黑名單、行政禁令」都遠在媒體外界的洞悉之前。2年前在加拿大逮捕「華為」孟晚舟的事件，涉及橫跨美、加兩國外交、司法的祕密協調，此前還有匯豐銀行等金融追蹤、商業報告的長期偵搜遠達星、港，「祕密約談、關鍵證據」的人力動員規模之大與縝密，完全難以想像。

至於中國大陸國內的情報系統有「國安、公安（警察）」之外，打擊貪腐所發展出「中紀委」的調查體系更是由中南海直接主導。

然而中國針對「國際情報體系」的建制如何，無論規模、人員至今始終神祕深邃、難以描繪！過去只有國際媒體一度追查出上海有「駭客間諜」的祕密大樓，而一般也推測若要橫跨指揮所有外交、軍事、商務、教育所有政府部門機構，中國間諜應該還是設置在軍方的體系深處。

「新聞媒體記者」其實也是被視為間諜性質的高危險群！美國年初因為捕捉到記者疑似間諜的形跡，驅逐了5家中國官媒駐美機構的記者編輯，而中國也即刻反擊驅逐《紐約時報》、《華爾街日報》、《華盛頓郵報》、《時代》雜誌、美國之音等5家美國主流媒體駐華記者。中國對於各國駐華記者長期採取行動與機具的監控，包括台灣派駐的記者，人人都有一本「記錄報告」，即使離開媒體，也依然緊跟著一輩子，在中國大陸的一切住居移動都被即時通報。

中美間諜戰明顯來到「科技」層次了，間諜不再是川島芳子在上海「人脈穿梭、色誘武力」的古典時代，如今若非精通程式到駭客等級，就得學術研究深入到學者等級，無論想「當間諜、抓間諜」都不是省油的燈！

想必其中定有無數奇巧迂迴、驚心動魄、波瀾壯闊，乃至愛怨交纏的情節，掩藏在那不知從何處追逐起的中美間諜戰的幽深之處。