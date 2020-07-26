美、陸陷入二戰以來最嚴重對峙，層面廣及政經、軍事、意識形態，比50年代麥卡錫主義時期更嚴重，儘管北京看來有足夠戰略定力，但「極限施壓」的後果仍不免讓外界擔心擦槍走火。

美軍戰略改弦易轍始自2008年歐巴馬推動「重返亞洲」政策，川普上台後提出「印太戰略」，成為「重返亞太」2.0版，圍堵中國變本加厲，相較冷戰時期的美蘇對峙有過之無不及。

從最近國安顧問歐布萊恩、FBI局長瑞伊、司法部長巴爾到國務卿蓬佩奧，從意識形態、間諜、經濟等闡述對中政策，可見美國已將中國列為「頭號敵人」，發表檄文欲除之而後快，如同包道格所說，兩國已從過去競合轉為全面敵對。但這是給盟邦建立標準，視中國為「邪惡軸心」？還是擔心中國崛起後美國屈居老二，才顯得精神錯亂，背離國際交往準則？抑或只是為選舉？

川普上台後在國際舞台左支右絀，對女性領導人如前英相梅伊及德國總理梅克爾更是不假辭色，當面開罵「蠢貨」，與日、韓又為防衛經費不斷爭論，漫天開價，卻不懂國際關係需長期布局，加上保護主義籠罩，在全球要得到奧援並不容易。

不到百日美國即將大選，歷次民調顯示民主黨領袖拜登已一面倒地超越川普，也顯見美國民眾心中自有一把尺，但川普選擇的是和拜登比腕力，看誰對北京更狠，只不過如此選擇，最終對美國恐更不利。

再看蓬佩奧討伐檄文，則是對北京的無知，完全不了解中國國情。首先，共產黨員正是來自人民群眾選出的精英，培養過程要經多重關卡考核與歷練，可能犯個小錯、有個前科就被刷下，共產黨是精英政黨基本範式，和美國民主、共和兩黨截然不同，「寄希望於中國人民」的邏輯就是嚴重謬誤；其次，中國不像越南或其他第三世界國家，可透過扶持親美政權，打擊異己；再者，禁止9200萬黨員及其家屬入境更是奇譚怪論，除非川普打定主意和中國斷交，不再與北京交往。

與其全面詆毀，不如學習雷根提出的和平演變，或至少了解尼克森當年「以談判代替對抗」，從乒乓外交引領中國走向世界的模式。的確，大陸民主人權存在不少制度缺陷，亟待改善，但在「中國特色社會主義制度」下，大陸年輕人哪個不融入西方社會的民主自由標準、視馬列如無物？在大陸「漸進式改革」政改模式下，美式生活賣場、好萊塢影視標準，哪個不深入人心。

美國不思讓北京「從漸變到質變」，卻極限施壓，只讓外界見到美國的短視近利和霸權心態。大陸國務委員王毅說「不容美國胡來，但也不隨美國起舞」，正是面對狂亂的川普最好的解方。