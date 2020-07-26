遠雄集團大巨蛋重新取得建照，準備正式復工，台北市長柯文哲搞了5年的「大巨蛋弊案」也確定是個烏龍弊案，台北市民不但付出時間代價，未來更可能還要支付賠償，柯P欠市民一個道歉。

柯P上任就把箭頭對準所謂「五大弊案」，其他4案因為市府要求不多，廠商退讓而迅速結案，大巨蛋則因市府在減少商業面積及公安規格上「要價過高」，遠雄不願接受，雙方從行政鬥到司法，5年後大巨蛋終於復工，但市府並未「勝利」，因為整個計畫最後幾乎沒有什麼更動。

會有這個結果，主要在柯市府師出無名。廠商在公開招標程序中得標後，依約施工多年，超過8成工程已經完成，柯P上台後卻憑直覺「怪怪的」，就定位為弊案，並提出各種不符合法令的要求與條件作為復工條件。最離譜的是，拿一個嚴苛、自創、全台沒有一個公共建物能達到的公安規範當標準，廠商當然不就範。

以柯P的行事作風，會讓大巨蛋幾乎沒有什麼變更就同意復工，顯然最後知道理虧在市府，法令與合約上更站不住腳。市府團隊當初明顯專業不足，天真到認為「民不與官鬥」，官可以隨意解約而不必負賠償責任，甚至以為可以找到願意接手的財團，結果讓大巨蛋延誤5年，精華區直立一個超大違建，無謂增加社會成本。

停工5年中，遠雄承受了一定的損失，未來應該會向市府申請賠償，市民要為柯P的錯誤與民粹付出代價，業界估計賠償金在數十億到上百億元之間。

柯P時常說，處理大巨蛋案是「收拾別人的爛攤子」，其實這個爛攤子是他自己造出來的，市民還等不到柯P的一聲道歉哩。