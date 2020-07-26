台灣在台灣消失，這個標題讀起來很拗口，不知所云。是的，因為所要寫的是違常理的事，但這種事已經發生，正在發生，還將發生，玩到最後就是台灣在台灣消失。反映這種違常理的不可逆轉的事，只有違常理題目才是標配。

▲扔草帽的反共文化

身處福建的關係，從小就對台灣感興趣。在看到、聽到的諸多台灣事中，隨著歲月流逝，多已淡忘。不過，有件事因為搞笑，依然清晰，每當想起仍忍俊不禁。三十多年前看到台灣媒體一則評論，時任反共團體負責人谷正綱去外國，當得知出訪地給的草帽是大陸產的，也顧不上那麼多禮儀，馬上把草帽從頭上拿下扔掉，寧願曝曬烈日之下，也要彰顯反共決心，搞得地主莫名其妙。谷正綱反共是有名的，不扔草帽，大家可能敬佩其反共意志；一扔草帽，就暴露其反共超乎尋常。草帽不是中國共產黨做的，而是其大陸同胞做的，甚至可能是其貴州安順的親人做的，而其扔草帽扔的就是其父老鄉親，不是中共，反共反到自家人身上。

本以為這是千古絕唱，將其當作珍藏版。沒想到人類文明進步至今，這種事還會在台灣發生，甚至氾濫成災，變成見笑不笑，甚至悲涼了。

之所以會拿這件事做文章，是因為在國民黨內幾近絕跡的這種事突然間又鬧騰起來。自從今年選舉失敗後，國民黨很多人將責任全部推給大陸用得正歡的「九二共識」這個名詞。黨的改革委員會準備壯士斷腕革掉「九二共識」的命。為此，黨主席江啟臣還特意宴請除李登輝外的國民黨歷任黨主席，杯酒釋思想，好讓這些頑固不化的老人轉過彎來，放棄「九二共識」。

▲九二共識源自台灣

「九二共識」，說來話長，2000年阿扁當權前，為了避免兩岸陷入動盪，台灣一位教授想給阿扁台階下，針對1992年為開啟海協會與海基會會談而達成的「海峽兩岸均堅持一個中國原則，努力謀求國家的統一」共識而起的一個簡單易記又模糊原話的名詞，被時任陸委會主委蘇起採納並定調。

這本來是台灣自起的名詞，大陸也沒在意。直到2005年時任黨主席連戰先生率領中國國民黨代表團回大陸，提出在「九二共識」基礎上發展兩岸關係，中國共產黨和中國國民黨就在共同發布的「兩岸和平發展共同願景」中明確表態堅持「九二共識」。從此，「九二共識」被大陸接受採用，並在歷次全國人大會議的政府工作報告中出現。2015年11月，習近平在新加坡舉行的兩岸領導人會晤時指出，「七年來兩岸關係能夠實現和平發展，關鍵在於雙方確立了堅持『九二共識』、反對『台獨』的共同政治基礎」。

相反，在台灣，「九二共識」本來為阿扁量身訂做，阿扁未予理睬。民進黨再次當權，不僅隻字不提，還予妖魔化。這也罷了，本來最先定調，主動向大陸提出這個名詞的中國國民黨，看到被大陸用上了，似乎忘了這出自哪裡，也跟著民進黨瞎起鬨，準備讓其成為歷史。

可見，谷正綱扔大陸草帽的文化，在台灣不僅沒有斷絕，反而出現變異，如今不只反大陸製造的，連台灣造大陸用的也反。

●民進黨偷學出師

之所以將它像病毒一樣稱之為變異，是因為這套文化，當年國民黨連自己也覺得不合邏輯，便在黨內失傳。沒想到被黨外偷偷學了，黨外不僅未排除，還綠勝於藍，回過頭來教訓國民黨，讓國民黨吃盡苦頭，長了記性。

數年前，台灣軍政要員郝柏村接受鳳凰衛視《問答神州》欄目專訪時談起抗戰歷史，做為抗日老戰士，自然而然哼起《義勇軍進行曲》，並解釋，「那時候到處（全國各地）都會唱，全民，無論男女老幼都會唱。所以今天說把這個當做國歌，結果把這個真實的（抗戰）歷史掩埋起來了，這很矛盾。」沒想到這下子炸鍋了，引來一片撻伐，指責郝柏村邊拿台灣的退休金，邊唱中華人民共和國國歌。其實，郝柏村並不是要將《義勇軍進行曲》當作國歌來唱，只是將其當作一個談話題材，而且帶點悵然，即使這樣，他自己萬沒想到，他這位堅定反共的人，到老了會被誣為效忠中共。

《義勇軍進行曲》本來是為抗戰而作，是包括台灣在內的中華民族解放的號角。中華人民共和國成立時，一時沒國歌，就作為代國歌，後來才定為國歌。沒想到，這首在民國時期創作的、激發全民抗日的歌曲，在曾經被日本殖民的台灣，唱了還要被罵。

可見，谷正綱扔大陸草帽的文化，在台灣不僅沒有斷絕，反而沒有時空極限，如今不只是反中華人民共和國時代的，連民國時期的也反。

●屈原是楚獨分子？

之所以將它像病毒一樣稱之為沒有時空極限，是因為這套文化，在台灣已形成一種現象，無時無處不反，無論出自何處、出自何時，只要大陸用的，尤其是國定的，台灣就不能用、反對用。

寫這篇文章正好是端午節。中華文化中的端午節是祛病防疫，因為此時五毒盡出。看來我們祖先有的是智慧，其祛病防疫思想到如今還能得到印證，端午節期間谷正綱扔大陸草帽的文化又爆發了。民進黨內一位取得台灣大學國發所碩士的政治人物拋出了「屈原是楚國人不是中國人，屈原是楚獨分子」的言論，意圖借古喻今，為其是「台獨」分子，進而推論出其是台灣人不是中國人找到歷史依據。（邱瑞麟／福建）