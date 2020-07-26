本月14日受邀參與中時「大變局2020兵棋推演」，負責撰擬想定議題。但相隔不到兩周，國際局勢發展遠比當初推估的情境更加驚悚，世局動盪難以前瞻，國人更應審慎面對未來數月的危險情勢。

就當前國際情勢發展來說，美國總統大選確實是首要議題，但因川普競選連任選情不利，因此對北京頻頻出招，運用各種重鹹重辣手段，希望透過製造威脅不安的氛圍，鼓動選民情緒號召團結，鞏固基本票源挽救頹勢。

雖然依據川普選戰策士的規畫，整個選舉基調必須積極鎖定中國大陸，但各項對應措施究竟是要到達何種程度？是只要在營造消息面上大做文章，抑或是要在根本上去調整美中關係的基本盤，自是我方必須審慎因應的課題。

當初在設計想定狀況時，確實考量過川普有可能藉由驅逐中國大陸外交官，以便營造強硬應對北京威脅的聲勢；但真實事態發展卻是美國國務院斷然要求關閉中國大陸駐休士頓總領事館，讓人跌破眼鏡。不過此等訊息與舉措對於兩岸關係發展的衝擊有限，北京不至於歸咎於我。因此雙方外交衝突，只要華盛頓不是在打台灣牌，就未曾納入狀況推演重點。

但在台海周邊的各項軍事動態，就不容我方袖手旁觀。中美在南海較勁，該處海域為我經濟命脈的重要交通管道，不能等閒視之。此次想定設計狀況，對比當前美軍刻意派遣機艦迫近中國大陸的各項活動，不論是實施海上偵巡抑或是情報偵蒐，其強度與頻密程度更是出人意料，顯現情勢極度險峻。

就目前狀況觀察，儘管近日白宮國家安全顧問歐布萊恩、聯邦調查局局長瑞伊、司法部長巴爾、國防部長艾斯培及國務卿蓬佩奧，就美中關係的不同議題密集發表演說，對北京點名叫陣，再加上其他各種強硬措施，但難以想像華盛頓會在選戰逐漸升溫之際，著手調整基本盤，企圖顛覆雙方關係的整體架構；美方透過強勢表態來塑造有利的消息面，應是較合理的判斷。

不過有時主觀意願會不敵客觀條件，特別是美軍在台海與南海以大軍壓境手法進行政治操作來營造選舉聲勢時，更會挑動共軍的情緒，擦槍走火已是心頭重擔。從近日台海周邊軍事動態顯示，雙方衝突危機顯然箭在弦上，台灣夾在其中，走在鋼索上更要審慎當心。

選戰講究節奏，目前距離美國大選投票尚有數月，隨著各項政治活動日程逼近，不知還會使出何種招式。但美中關係搞到如此程度，美國大選之後，不論是由何者勝出，顯然必須善後，至少也要積極進行損害管制。未來世局如何發展，對台灣可能產生何等影響，且待選後下回推演分曉。（系列完）

（作者為中華戰略學會研究員）