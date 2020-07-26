台股上演市值第二名爭霸戰，IC設計大廠聯發科推出新款5G中階手機晶片，可望獲大陸品牌手機採用，市場投資人看好，上周五盤中一度突破新台幣700元關卡，市值突破1.11兆元，進逼市值第二名地位。抓住大陸5G市場願景，可望造就聯發科全球通訊產業領導廠商的地位。

台股第二追逐戰，大陸經濟因素扮演了關鍵角色。聯發科技宣布推出最新天璣720系統單晶片，主要應用於5G中端智慧手機，整合5G數據機，並支援SA／NSA雙模、Sub-6、北斗衛星等，等於是瞄準大陸中低價5G手機市場。據了解可能已經獲得小米、OPPO、等大陸手機大品牌採用，因而獲得市場買盤進駐。

外界更預期，如果美國總統大選結束，由對中鷹派當權，將持續抵制華為，華為可能大量下單向聯發科採購晶片，聯發科業績將突飛猛進，當然，若美國總統大選結果讓中美關係緩和，華為則可能繼續採買高通晶片。

目前聯發科市值僅次於台積電、鴻海，距離第二名的鴻海相差很近，鴻海則是因蘋果紅色供應鏈進逼，股價受壓抑。由於蘋果手機代工大廠緯創最近宣布將旗下緯新資通（昆山）有限公司及緯創投資（江蘇）有限公司100%之股權賣給大陸組裝大廠立訊精密，並取得約129.5億新台幣的立訊普通股，以加強雙邊策略合作，外界解讀為蘋果正在加強扶植大陸代工廠。

表現在股價上，聯發科上周五股價在買盤積極湧入下，一度表現強勁，突破700元關卡，最高達到703元，上漲了26元，市值突破1.11兆元，距離市值排名第二的鴻海只有一步之遙，鴻海在台股市值二哥的地位正面臨著聯發科來勢洶洶的挑戰。