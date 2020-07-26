交通部觀光局宣布，持續暫停旅行業組團赴國外旅遊及接待來台觀光團體入境至8月31日，旅遊相關業者可說是苦不堪言，部分業者先祭出減薪、裁員因應，最後恐怕也只能收攤退出市場。

儘管台灣防疫有成，政府也鼓勵民眾展開防疫新生活運動，但台灣依然封鎖邊境。既然台灣的防疫有目共睹，在其他國家都開始推動「旅遊泡泡」，且有意將台灣列入開放入境名單之時，政府基於外交、國家經濟發展與企業競爭力等考量，應研擬逐步解封的因應措施，否則台灣恐會淪為觀光孤兒，觀光產業勢必倒退20年。

在全民配合的情況之下，新冠肺炎疫情逐漸趨緩，台灣從6月7日起解封，各地湧現報復性出遊及消費人潮，尤其離島的人潮更是擠爆，可見民眾歷經將近5個月的防疫管制生活後，都想出門喘口氣。日前彭博以公共衛生、經濟活動、政策空間等3項標準，為75個經濟體評分對抗新冠疫情的表現，結果台灣居冠；中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥則說，台灣在過去30天沒有新冠肺炎死亡個案，這一點肯定是第一名。

可以預期的是，封鎖外國觀光客的措施勢必會往後延，甚至持續到年底，全台近400家旅行社在疫情過後，恐怕將面臨旅遊市場的重新洗牌。

中央流行疫情指揮中心要民眾多在國內旅遊，各部會更是大撒幣要拯救國內消費市場，其中觀光局推出安心旅遊，不僅有團體旅遊優惠、自助行旅客住宿優惠，19歲以下學生8月底前到全台22家主題樂園還享有不限次數免費入園優惠，短時間可以刺激國內旅遊市場，表面看似風光，但背後實際上是全民買單，且這只是特效藥，不可能長期服用。

觀光產業扮演經濟火車頭的角色，也會影響其他產業的發展，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中堅持在「整個疫情趨緩或疫苗問世」的前提下，才考慮開放國外旅遊。但相較於部分國家已著手研議開放「低風險國家」的旅客短期入境；或與防疫成效佳的國家組成「旅遊泡泡」，政府也必須思考有限度開放國外旅客來台的可行性。

當然，防疫不能鬆懈，只是台灣畢竟是一個小島，與國際往來必須透過國際航班，若持續嚴守邊境管制，久了也會導致台灣在國際旅遊市場上的競爭力，讓台灣長久建立的旅遊品牌形象一夕瓦解。若能透過快篩或要求旅客提供有效的證明文件，先選定少數可配合的接待旅行社，透過「旅遊泡泡」合作方式與同樣防疫有成的國家合作，藉此除了宣傳我國在防疫上所做的努力，更可讓國際知道，一個人口只有2300多萬的國家，在全民共同努力下還可維持正常的生活。基於防疫，旅行社業者也能接受試辦初期開放人數不多，但至少讓國際了解台灣奮力踏出第一步。

台灣已連續多年來台旅客均維持上千萬人次，成長率低但也維持一個榮景，而出國人數也是年年增加，已高達1500萬人次，讓旅行業者有不錯的業績。而今年的情況嚴峻，來台、出國遊客都已經看不到人數，政府若是一直採取嚴格管制手段，切斷與其他國家交流的機會，在全球競爭國際觀光市場下，台灣當下將會被遺棄。這讓人擔憂我國的來台旅客市場有可能倒退20年，回到2000年全年僅有約260多萬人次旅客來台，屆時航空公司、旅行業、旅館等業者，將慢慢萎縮，若這種情況不幸發生，台灣恐怕真的會成為國際觀光上的孤兒。

（作者為台灣國際觀光救援服務協會理事長）