中共外交部發言人汪文斌於7月22日的例行記者會上指出，美國於21日要求中共在72小時內關閉駐在休士頓的總領館，並撤離所有人員。川普政府對中共擊出的這一拳既快又猛，讓北京猝不及防。《環球時報》總編胡錫進在微博上說：「這是一個瘋狂的行動。」

胡可能低估了川普，川普是個「狂人」，但絕對不是「瘋子」，有商人背景的他，做事情不會不經過一番算計。那麼川普政府的動機是什麼？美國官方的說法是「保護美國的智慧財產權和民眾個資」，但這個理由太過籠統，紐約大學法學教授孔傑榮（Jerome Cohen）認為，如此重大的決策，政府應對人民說清楚、講明白。無論如何，中美關係確實是有去無回了，不會變好，只可能變壞。

依常理判斷，美國要求中共閉館，是為了挽救川普欲振乏力的選情；但我認為選舉並非導致川普出此下策的關鍵因素，而是客觀形勢讓中美關係必然走到今天這一步。因為就算川普敗選，他也可以把自己塑造成「反中」的「悲劇英雄」。

美國的中國政策過去曾出現「圍堵」、「接觸」、「既圍堵又接觸」等不同型態的競合關係。現在看來圍堵是戰略，接觸成了戰術；而戰術服從於戰略，所以接觸變成了為圍堵服務的工具。促使中美一步步靠近「修昔底德陷阱」的主要原因是「中國崛起」；然而真正把兩國推下陷阱的背後「毒手」，則是這一波新冠肺炎疫情。

如何因應中美對抗的常態化，是習近平當前必須面對的考驗。鄧小平因實施改革開放政策，被稱為中共現代化的「總設計師」；而近年來大陸和海外常有人稱習近平是「總加速師」。加速可以早日實現他的「中國夢」，卻也可能帶給中國意想不到的災難，一切都要看習近平如何展現他的「戰略定力」了！

而受到地緣政治的影響，台灣無法在中美對抗的這盤棋局中置身事外。馬政府八年執政採「和陸親美」政策，與中美雙方都維持良好穩定的關係；民進黨上台後，中共因蔡政府拒絕「九二共識」，片面中斷兩岸所有的溝通管道。從這個角度看，蔡政府的一邊倒向美國，也是出於形勢所迫；何況，綠營內部許多人對美國確實存有「浪漫的憧憬」，真的相信「聯美」足可「抗中」。因此，在民進黨執政下，台灣的命運只有隨中美關係的變化而起伏，台灣的安全也只好寄託於美國善意的一念之間。

各項民調顯示，「維持現狀」迄今仍是台灣的主流民意；但基於中美對抗的「常態化」，我認為台灣的現狀是難以維持下去的。台灣必須在「扈從」及「抗衡」之外，思考有無第三條道路可以選擇。這是攸關台灣生存和發展的重大課題，執政者有責任為人民指出一個行進的方向。

（作者為淡江大學中國大陸研究所榮譽教授）