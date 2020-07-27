近年來，台灣經濟政策的規劃越來越走短線，而且都走簡單、有亮點，卻缺乏務實規劃、長線扎根的路徑，也因此台灣經濟長期陷入平庸的成長。

以下舉幾個例子來說明台灣經濟政策的短線操作情形。

以全民健保政策為例，在全民健保財政收支陷入困境之際，除了不斷的成本降低（cost down）策略之外，也只能靠提高健保費的費率為主要的工具，缺乏長線的結構調整與開源的策略，以致最近健保署推動於醫材、設備設立門檻上限的政策，遭致醫師及民眾的反彈。

以長期照護政策為例，依靠課稅收入的稅基嚴重不足，但又缺乏改為保險制度規劃的道德勇氣，也導致長照人力供給不足，產業破碎的困境。

以觀光政策為例，隨著大陸觀光客的萎縮，政府政策改採補助東南亞、日韓觀光客，推動夜市（夜市券）觀光為主力，長線的策略規劃仍付之闕如。

在國際醫療的推動上，政府大都躲在背後不敢大力推動，一有衛道人士、立法委員反對，就急急忙忙退縮，也缺乏鬆綁、產業化、公司化的具體策略，以至於推動國際醫療的醫院，其國際醫療的相關營收多數不到整體收入的1％。因此，戒慎恐懼不敢大力投入資源，均採打帶跑的地攤策略，當然不易對健保財源帶來重大的挹注，也無法從本質上改變台灣的醫療結構與生態。

以教育政策為例，專上教育人力供過於求，但技職教育推動遲遲沒有太大進展，陷入困境的大學又缺乏退場機制，以至於青年的低薪成為常態。

再以金融政策為例，缺乏新的金融商品及鬆綁產業化的努力，20兆元以上的保險資金流往國外，無法投入台灣的相關產業，當然無力創造高階的就業機會。也使台灣最高薪的金融保險服務業，占台灣GDP只剩下6.7％左右，遠遠低於中低薪流通服務業的22％左右。

就新南向政策而言，缺乏統合單位做橫向的連結，加上海外辦事處的人員、資金、任務編組都沒有太大變動之下，各部會的KPI也以簽署備忘錄、人才與學術交流、研討會的籌辦為主，致新南向政策進展牛步。

再者，中小企業前往東協國家不僅缺乏人才、資金，也沒有通路商、行銷商的媒合管道，以及運籌、倉儲、展示中心的規劃，又缺乏和地主國談判的籌碼，無力突破投資、行銷的障礙，事事只能靠自己的情況下，陷於事倍功半的困境。

在製造業的發展上，五加二創新產業還沒有具體進展之際，又推出的六大核心產業，姑且不論國家資源有沒有能力支應這麼多產業的發展，政府對上游的研發、人才引進，中游的製造，下游的行銷、海外市場的拓展，都沒有深入的策略規劃之時，匆匆推出，反而不利於政策的落實推動。加上台灣代工的商業模式，利潤率偏低，以至於海外投資布局對國內就業、附加價值的貢獻有限，貿易條件惡化，形成青年低薪的困境。但也不見政府任何政策、資源投入，來協助有志於發展品牌、通路的廠商，使年輕人有較多高薪的就業機會。

展望未來，如何突破困境呢？政府必須重新擬定產業的KPI，尤其是除了部會本身的職掌外，應賦予服務業主管部會一定比率的產業化任務KPI，才能責成這些部會加強產業化的思考。在KPI轉變之下，內政部、財政部、金管會、衛福部、交通部、教育部等單位，不再只是高高在上，扮演規範、管制的角色，而是站在服務、輔導廠商的角色來推動產業發展，才能為產業注入活力，創造更多就業機會。

其次，國家發展委員會應該扮演更重要的跨部會協調角色。目前，國發會主委肩負政務委員的角色，應加以產業願景的塑造，具體做好四年經建計畫的規劃，從上、中、下游的分工，資源的配置，部會間的協調等，做好切實的政策設計，並予以落實。

第三，各個部會的KPI，應由產官學專家的加入，並可受各界的公評。除了部會的任務之外，應該有一定比例，例如20％的產業化KPI。同時，法規的鬆綁應有具體目標，而非為鬆綁而鬆綁，缺乏達成目標的企圖心。而有些中長期的KPI，應該有社會人士的檢驗，並向民眾說明，使民眾有感，才能矯正目前短線的規劃、政策設計。

綜上所述，台灣的低薪有相當的比例和服務業的缺乏進展、缺乏精進的商業模式，無法創造高階的就業機會有很大的關係。而服務業進展的停滯，有相當大的原因在於部會的保守，以規範、管制為己任，缺乏產業化，為青年學子創造高薪就業的企圖心有關。

殊不知台灣的服務業貢獻了60％左右的就業機會，但缺乏優質的商業模式、缺乏大規模投資，自然無法營造高階人力的就業機會，這也是未來在訂定服務業主管部會KPI時，必須正視的。當然，改善青年人低薪的困境，也是服務業主管部會不能逃避的職責。

(工商時報)