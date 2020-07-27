6月初以來大陸多省飽受洪患之災，長江沿岸尤其嚴重。大陸應急管理部統計資料顯示，自6月1日主汛期開始，已造成4500萬人次受災、百餘人身亡或失蹤、3.5萬間房屋倒塌，直接經濟損失達1160億人民幣。

相較於1998年的水災，此次洪患其實並不算嚴重，傷亡失蹤人數約當年3.4%左右，經濟損失也不及當年嚴重。這有賴於大陸近20年來城鄉建設與管理和治水工程的進步。根據官方數據，自2011年以降，10多億人口的大陸，因洪澇災害死亡總人數在千人之內，考慮氣候極端化因素，降雨量與暴雨日數大幅增加，大陸防洪建設確實取得相當的成果。

雖然大陸水患並不如台灣一些「唯恐大陸不亂」媒體所報導的嚴重，北京對洪患處理也游刃有餘，但仍然造成4500萬人流離失所，從兩岸一家親的人道角度來看，尤其當前兩岸政府對立、關係惡劣之際，兩岸民間相互的善意與關懷更為重要，台灣社會還是應該多表示關切。政治不應成為民間送暖的阻礙，許多台企與台商紛紛慷慨解囊，包括旺旺中時集團，就捐贈價值3000萬人民幣的物資，希望能為災民盡棉薄之力，台企台商展現攜手同心，共抗疫情的精神，已成為兩岸關係冰封中的佳話。

事實上，過去台灣遭逢災難，大陸方面也多有馳援，2008年莫拉克風災，根據陸委會統計，大陸捐款總計近40億，遠高於其他國家，花蓮大地震，大陸也伸出援手。這是兩岸社會血濃於水，攜手共度災難最佳例證。

即使今年因綠營操弄政治，台灣社會反中聲浪高漲，民進黨政府在年初大陸新冠肺炎疫情最嚴重時又禁止口罩輸陸、巧立名目禁止醫界赴大陸援助，但台灣民間對大陸的關懷與協助，並未曾因政治因素而卻步。對比民進黨政府對大陸洪患的漠不關心，台商所展現的人情溫暖，才真正彰顯台灣人最引以為傲─「台灣最美的是人」的資產。

兩岸社會互助，深層來說，反映的是兩岸命運共同體的事實，一方有難，另一方不能袖手旁觀。這也反映，即使兩岸政治零互動，也斬斷不了兩岸社會的千絲萬縷關係。台灣自主力量應更用力向大陸表達一個鮮明的訊號：台灣不是只有一種聲音，除了政治，台灣擁有更多人情冷暖。以西方論述來說，是人道主義，從中華文化來談，就是一個字─「情」。

細究來看，情有很多種，對兩岸關係來說，「情」不僅源於歷史、經濟、社會、文化上的脈絡，更在於兩岸社會長期以來的互動建構。「情」不是憑空而生，而是根基在每一位兩岸民眾的心裡。這也是為何民進黨多方透過各種政治力量介入，卻斬不斷兩岸關係中，存於你我心中的「情」。

「情」對於當前兩岸關係至關重要，險峻的政治關係下，官方交流全然停擺，兩岸社會間「情」的份量就格外重要。兩岸民間若能維持活絡而溫暖的互動，即使政府之間零互動，社會間的善意就能繼續維繫，兩岸關係遲早將峰迴路轉。如果少了這份情，兩岸相看兩厭，互視對方為陌生人，甚至是寇讎，則兩方都必然要面對極其嚴重的結果，而受苦受難的，將是基層百姓。

從蔡政府擁抱ECFA、新南向政策失敗、兩岸經貿相互依存度不減反增、陳時中有序開放「小明」回台來看，兩岸關係可望一步步回溫解封，這是大勢所趨，也是民心所向。民進黨擋的了一時，卻不可能撼動由「情」所建構的兩岸關係。這是兩岸關係的本質，是過去，是現在，更是未來。

由此來看，傳統多以政治菁英互動來界定兩岸關係，確切來說，其實更應該建立在社會底層，由「情」所建構的互動關係上。正是這種底層的情分，兩岸政治無論如何惡化，社會互動卻能在相當框架中運行，也始終是台灣與大陸互動之所以特殊的關鍵所在。

所以說，由「情」為基礎的兩岸關係，比政治更為可靠，也才是兩岸關係長久和平穩定的根基，民進黨政府在政治對抗之餘，更要為深化兩岸社會之間的「情」做點該做的事。未來兩岸關係要重開機，兩岸之間的「情」將會是總開關。