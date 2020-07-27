中美關係走向正面對撞，台灣首當其衝，但換個角度，如果兩岸決策者有心改善兩岸關係，危機就是轉機。

對美國而言，打台灣牌不花成本，又可打到大陸的痛點，北京只要對台因此採取激烈報復手段，美國就有軍事介入台海的理由，兩岸打架，美國勸架，再順便踢大陸一腳，這是美國總統川普最佳助選利器，不用花太多成本，兩岸卻成為最大受害者。

對大陸而言，之所以關注民進黨政府一舉一動，在於在兩岸一家，中華民族框架下，如果台灣聯合美國反中，這是民族叛徒，大陸無法容忍；對台灣來說，民進黨的態度就是打擦邊球，不踩大陸的紅線，也藉機進一步實現獨台。

大陸如果要拉住台灣，應該高舉和平，並且進一步強化對台經貿交流，危機下更要出其不意，不用在意獨派的小打小鬧，而應以充分自信，對台更開放，在美國的挑撥下，化身海綿，以戰略定力與隱忍，度過眼下難關。

就台灣來說，如真有心改善兩岸關係，在美國打台灣牌壓力下，讓大陸感受到，兩岸是一家的感覺，要比承認九二共識來得有用。

美國大選只剩百天，決定台灣命運的，也就這100天，把危機化轉機，端視政府的智慧。