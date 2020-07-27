上周美中相互關閉對方一個總領事館，同時美國國務卿蓬佩奧發表對華政策演講，聲稱半個世紀來的對話接觸政策已經失敗，民主國家應一起對抗中共，預示中美「新冷戰」的開啟。面對中美關係螺旋式快速下滑，自詡「台美關係有史以來最好」的民進黨政府，暗喜之餘千萬不要忘了1979年台灣被美國出賣的教訓。

「修昔底德陷阱」正在逐步成真，中美關係勢必加速滑落，目前的狀態恐怕還未到最低谷。誠如專家分析，美國對華政策的調整是從2018年底開始的，但當時美國內部還有不同觀點的碰撞與爭執，如今川普政府團隊顯然鷹派當道，他們迎合川普拉抬選情的需求，引導他採取最強烈的制華政策。川普政府已將台灣這顆棋子牛刀小試一番，未來不排除當作重要的牌來打。

中美快速走向冷戰且醞釀軍事衝突，台灣自求多福之道應是避免捲入兩強的爭奪戰，而非扮演馬前卒的角色，自甘深度捲入漩渦中。然而，民進黨政府的作為卻反其道而行，捲入其中，唯恐不及。對美國而言，台灣牌價廉物美，當然不會放棄，在民進黨政府反中親美政策驅動下，台灣好像別無選擇，只能配合美國抗中戰略，有人甚至以為可以從中尋求自保，躲在美國背後推波助瀾。

儘管中美之間所有的擾攘不安幾乎都把台灣牽扯進去，但有些議題台灣本應置身事外，但為了展示親美媚態，反而挺身而出，自甘陷入暴風圈。當前台灣與美國都視中共為敵，也享有共同的經濟和安全利益，但誠如波頓在近期出版的書中所說，台灣可能是繼庫德族之後，成為川普清單裡下一個被拋棄的對象時，台灣那些主張「唯美是從」的人，難道不會不寒而慄？

中美關係正在進行結構性轉變，即便川普連任失敗，這個趨勢依然會延續，美國臥榻之側豈容他人酣睡，對中強硬已烙入美國體制中，可以預見兩強從冷戰走向熱戰邊緣。身處風暴圈的台灣對此體驗最深，應已高度感知中美在台海的過招，不論是大陸軍機頻繁擾台，還是美國軍機船艦一再逼近台海空域，在在令人感到劍拔弩張的緊張氣氛。

從台灣的國安角度看，中美雙方一旦擦槍走火，則台灣必然受池魚之殃，橫遭不可承受之重，台灣的處境不只是夾在中美兩隻大象的搏鬥賽局中，更將陷入以美國為首的反中集團賽局中，究竟要如何趨避、如何取捨，絕不能一廂情願，而應通盤考量。

兩強相爭中充當馬前卒角色者，在戰火升高時可能像是被擺在虎背上，陷入進退兩難的困境中。面對這種兩難卻又無可迴避的風險考驗，不能只知進而不知退，否則一旦中方被逼到牆角，台灣擔當美國箝制中方的棋子角色，可能反而成為兩方全面對抗首當其衝的受害者。

台灣尋求自處與自保之道，應該從多個角度做考量，除了國防安全之外，也不能輕忽經貿關係的重要性。只要看今年上半年的貿易狀況，應即可了解大陸對台灣不可替代的價值。台灣這段期間出口微幅成長，兩岸經貿卻逆勢高速成長，成為支撐台灣經濟的主要正面力量，凸顯兩岸產業鏈的緊密共生關係。因為儘管政府一直要分散市場到其他國家，但台灣電子零組件的最大買家依然多數來自大陸，顯見兩岸高科技產業根本無從脫勾。

兩岸經貿持續增強，不只表現在兩岸進出口金額，也表現在台灣對中國大陸的投資上，今年第1季台灣對中國大陸投資金額增幅高達63.87%，證明兩岸高科技產業緊密共生，高科技產業越來越依賴大陸市場。兩岸經貿逆勢上揚的現象和日益緊張的台海政治，乃至軍事僵局顯然矛盾，經貿上依賴大陸已是不可逆轉的客觀現實，明顯和政治上越來越親美抗中的主觀意圖對撞。

面對這個矛盾局面，如果政治路線不斷然做大幅調整，必使政局愈益陷入進退兩難的困境中。倘若中美之間的摩擦不斷升溫，一旦逾越大陸的底線，同時也超過台灣社會所能承受的紅線，台灣反倒可能成為中美鬥爭下的棄子，乃至犧牲品，我們豈能不預為籌謀趨吉避凶之道？騎在虎背上的蔡政府焉能一味冒進而陷人民於不義？