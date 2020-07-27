台北市長柯文哲說，台灣過去一切都很假。這話恐怕只說對一半，因為不僅政治人物論文有問題，連監察院本該打老虎、查貪官，遇到綠營就「打假球」，從近來私菸案、太陽花糾正案，祭旗的都是基層軍警，看來現在比過去還更假。

監委人事案在民進黨立委以人數優勢情況下過關，卻爆發陳瑩不在場投票爭議，儘管可能是插錯卡失誤，但不免有所瑕疵，尤其游錫事後竟說，扣除那張爭議票，民進黨的提案還是會過。

原來，民進黨獨大後，就可把法律視為無物，程序正義全被拋棄，監委趕在此刻把私菸案、太陽花事件做了結，還抓小放大，甚至對獨立機關中選會做成的公投案也有意見，無非是向綠營表態「討拍」，力拚末代監院起死回生的餘地。

以太陽花案為例，警察依法執行驅離，何過之有？卻屢被民進黨政治操作，執政後對攻占政院撤告，打擊警察士氣，且任由學運人士對警察提告，以致有警官迄今還在跑法院。

柯文哲說，太陽花學運是歷史政治事件，唯有雙方都撤告才能解決。但柯當初面對學運國賠案，也是猶豫到上訴前一刻才決定，還說內政部長徐國勇不敢不上訴，又把責任推給他人，顯然柯說撤告解決爭議，也是假話。

尤其監委調查報告直指台北市警局教育訓練不足，執行驅離勤務技巧未盡周延，導致警方強制淨空過程中，造成員警及民眾都受傷，這與法院判決學運成員涉犯妨害公務等有罪認定，背道而馳。

行政院長蘇貞昌曾說，蔡總統一再交代，警察保護人民，政府也要保護、支持警察，所以修法挺警察後，治安不好，震怒破天荒換掉兩個直轄市警察局長。這回監委討拍把帳算在警察頭上，蘇揆豈能無視，除非過去挺警察嘛攏系假。