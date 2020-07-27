美國國務卿蓬佩奧稍早的反共演講，讓我想起30多年前救總理事長谷正綱的激昂反共演說，一切都歷歷在目。今天被民進黨說成昏天暗地的蔣公時代，在美國反共人士稱許中，可也屬於「自由世界」，他們對當年「自由中國」的支持遠遠超過今天的「民主台灣」。不只是口號讚美，或是飛機船艦穿過台灣海峽，而是最新的美軍轟炸機、戰鬥機、高空偵查機，以及上萬名海軍陸戰隊員直接進駐台灣島上。

為什麼美國人最終撤走了？蓬佩奧提到尼克森總統，說他為了要改變中國而決定了接觸的政策。事實真是如此嗎？1960年代美蘇處於以核武互相毀滅的恐懼年代，1961年豬灣事件，美國灰頭土臉；隔年古巴危機，美國瀕臨核武大戰邊緣；接著介入越戰，死傷枕藉，戰爭長期化，國家精疲力竭。此時，中蘇共交惡為美國帶來「一絲曙光」，尤其1969年中蘇「珍寶島事件」武裝衝突，更開啟美國聯中制蘇的政策思維。1971年10月，即使美國動用所有力量阻擋，但是中華人民共和國在第三世界國家的支持下，仍然以超過2/3的票數，取代中華民國在聯合國的席位。

由於國際政治實力使然，以及美國以蘇聯為主要敵人的考量，1972年2月，在國務卿季辛吉主動祕密穿針引線之下，尼克森總統主動訪問中國大陸，同時簽署《上海公報》。在這份文書中，雙方同意走向「關係正常化」，另外還有大篇幅各說各話。今天細看原文，美國完全沒提到中國民主人權，反而是中共直接間接地責罵美國，口氣強悍。難怪尼克森被美國反共人士大罵成委屈求全的朝聖之旅，事實上也是如此。尼克森的「改變中國」之說，只是說給美國反共人士聽的下台階。

隨後越戰挫敗，尼克森乾脆拋棄了南越政府，把它推給了越共的統治。此時，美國對中國的「接觸」仍然繼續加速，1979年1月1日，卡特政府與共產中國建交，同時單方面與中華民國斷交，廢除《共同防禦條約》，撒出美軍。1月28日鄧小平訪美，離開美國不到兩周，解放軍即大舉進攻越南，進行1個月的「懲越戰爭」。這是中美默契下如疾風暴雨般的短期戰爭，目的是教訓越南，同時向蘇聯示威，美國靠著中國吐了一口氣，出賣朋友總算也有入帳。反共領袖雷根對與赤色中國赤祼祼的交易非常不滿，他主張與中華民國復交，結果他當上總統後的1982年，卻簽署了《八一七公報》，同意逐步減少對台灣的軍售。

所以，今天蓬佩奧提到尼克森和雷根總統的對華政策，彷彿美國如何自我犧牲，給了中國天大的好處。只要檢視歷史，就知道這是何等往自己臉上貼金。美國完全是為了自己的利益，而且為己利不斷拋棄「自由世界」的友人。另一方面，中國對美政策，當然也是為了自己，至於中美如何在合作過程中，提升自己內部的發展，同時取得最大的外部利益，那是各自本事和造化的問題。

這也是今天檢視蓬佩奧演說的標準，即國際實力與國家利益。中國也是如此看待，所以由發言人簡單駁斥外，反應非常淡定，一些專家甚至冷嘲熱諷。當年美國已無力全面對抗中國，更別說今天了。何況美國已退出最重要的國際組織，經常唱獨腳戲，如今又落入疫情的無底深淵，北京會擺足姿態，氣氛緊張，但不會真與美國硬碰硬，只要耐心地等著美國繼續掉進去即可。目前許多專家認為，未來幾個月兩岸戰爭風險極高，我的看法並非如此，大陸已經確認中美實力對比是解決兩岸問題的關鍵，現在「時機不錯」，他們會最大程度自我克制，耐心等到真正居上風的那一天。