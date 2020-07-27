國民黨高雄市長候選人李眉蓁碩士論文抄襲案，暴露了殊多政治人物不分藍綠都非以真才實學取得學位的問題，這也是大學之門洞開造成的後遺症，校方或系所主管為了爭取更多「社會資源」而紛紛「自甘墮落」。

在大學尚未全部開放之前，很多政治人物都只有中等學校的學歷，甚至是非獲社會正面評價的私校畢業，在那個年代，要參政的只要具有中選會規定的候選人基本學歷即可，很少人會刻意去追求高學歷，所以「買文憑」並非普遍現象。然而，在政府決定廣設大學之後，政府為迎合所謂的「民意」，除了允許私人興辦大學，在各縣市更幾乎都設立了國公立大學，這些國公立大學也成了政治人物乃至商界人士「覬覦」的對象，校方或系所主管也樂於結交這些「政商名流」，雙方可謂一拍即合。

就政治人物而言，經由國立大學取得碩、博士學位後，非僅可以洗白過去矮人一截的中等學歷，進而抬高身價，作為更上一層樓的「進身階」。至於商界人士，雖然無須以高學歷墊高身分，但與政界名人「同門」或借以拓展人際關係，對自己的事業亦是有利無弊，因之樂於進入大學就讀，尤其是所謂的EMBA（高階管理碩士在職專班）開放招生後，取得碩士學位的門檻大為降低，無論是南部或北部的大學都爭相設立，以吸引政商人士上門。

這些年，多少政商人士「呷厚到燒報」，奔馳於大學與議會或大學與商場之間，也帶動EMBA成了國公立大學的熱門系所，為校方賺進大筆有形與無形的資源：有形的資源是高額的學雜費，無形的資源則是這些校友可協助校務基金募款，故而即連一些頂尖名校，也不落人後加入爭食EMBA大餅的行列，部分國立大學更開辦EMPP（高階公共政策碩士在職專班），方便高階公務員與民意代表取得碩士學位。

試想，當眾多原本循正常管道根本進不了國立大學之門的政商人士，在年紀愈大、體能愈退之下，即使一般文章的寫作都大有問題，更遑論是學術論文，他們的碩士論文如何而來？其實只要用膝蓋想，答案就呼之欲出，這也是今天李眉蓁論文抄襲事件一爆，諸多藍綠政治人物都被捲入之故。

無論是政治人物或商界人士，如果有心進修都是值得鼓勵的，但雇用槍手代筆或抄襲他人之作則都該被譴責，因為這非但違反學術倫理，更是欺世盜名之行。

個人認為，教育部應積極思考修改《大學法》及《學位授予法》，取消研究所在職專班碩士學位之授予，改授「副碩士學位」，同時也取消在職碩士生提交論文之規定，而以技術報告或專業成就代替，如此，既可確保碩士學位之水平，在職專班「碩士」浮濫亂象亦可杜絕。

（作者為教育工作者）