美國國務卿蓬佩奧在尼克森博物館演講中強調「自由民主終究會贏過大陸這新專制國家」。近日美國強制關閉大陸的休士頓使館，因為休士頓使館是大陸竊取美國智慧財產權的「間諜中心」。美國長期控訴大陸竊取智慧財產權。大陸除駭客行為外，更會利用留學生來美國學習，在大學實驗室裡竊取科研結果。陸美關係在疫情後期火上加油，意識形態對抗升高。如今，陸美新冷戰情勢下，美國大動作舉發2名大陸駭客、強制閉館、言語抨擊等行為，總統川普會利用與陸對抗，試圖塑造大陸巨敵來挽救岌岌可危的選情。

大陸對美駭客行為一直是進行式中，尤其美國政府擔心公民個人情資外洩。2014年美國司法部曾起訴5名大陸解放軍軍官，2018年底又再起訴2名大陸駭客，美國認為陸方除大規模竊取商業機密外，也盜取美國公民的個資。美國資安公司（Fire eye）分析進階性阻斷攻擊（APT）就是陸方盜取美國資料的主要方式。駭客組織利用釣魚信件，使被盜取者誤觸信件內的附件，進而竊取個人資料。

網路具有隱匿性，陸、美各自都有互相進行網路監控。2013年史諾登爆出政府的稜鏡計畫，美國政府與臉書、GOOGLE、蘋果等企業合作進行監聽及情蒐個人資料。德國《鏡報》也曾披露美國除跟歐盟國家有網路合作外，也利用網路駭客監視歐洲國家。

美國司法部曾回應稜鏡計畫是僅限獲取境內非公民的基本資料，美國公民不在監控範圍。過去911事件後，總統小布希推出《愛國者法案》加強監控美國境內穆斯林族群的外國人，到歐巴馬時期雖廢除《愛國者法案》以《美國自由法案》替代，但《美國自由法案》強調國安局監控人民必須提出具有威脅國家安全事證等例外情況，才能向司法部申請調查。川普保留網路監控司法解釋權的灰色地帶，允許國家安全局在例外情況不需要向法院申請即可蒐集情報，並且透過網路等平台進行情蒐。同時，美國公民與政府懷疑對象往來時，將成為情蒐與監控的對象。

陸、美網路間諜戰看似對川普有利，但實則不然。川普雖已拉近與拜登民調差距由11%至8.7%，但因為美國境內新冠肺炎確診人數持續增加，約莫達400多萬人，外加上國際貨幣基金組織（IMF）預估下半年美國經濟成長率為-8%外，失業率也將持續惡化。川普希望對大陸網路間諜戰的指控，形塑出民主與社會主義陣營意識形態對立，並更試圖引導一個衝突的亞洲。而新加坡總理李顯龍憂心亞洲國家若在陸、美間選邊站，將會帶來亞洲的危險世紀。台灣是否又能在危險世紀中全身而退，目前是不能，且將來只會越陷越深！

（作者為國家政策研究基金會助理研究員）