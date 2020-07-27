中國」這個名詞已有數千年，起源於西周，後經歷朝歷代延續下來。秦朝以前，中國僅指周天下的周王所在區域，楚國只是周天下的一國。當時，國不是現代意義的國，只是相當於現代聯邦制的州，現代意義的國叫天下。漢朝以後，中國才代表現代意義的國，地域包括楚地在內的漢天下所有領土。包括現在台灣絕大多數人在內的漢民族，就是在漢朝基本成群的。清朝以後，國際化興起，「中國」開始進入黃金使用期，世界各國對包括台灣在內的清朝都稱為中國。辛亥革命後，國名為中華民國，就是以中國命名，只不過根據其國體摻入定語成分而已。中華人民共和國成立，也是以中國命名，只是為了區別與中華民國國體不同罷了。江山依舊，中國還是中國。除非莊重場合，一般不稱中華人民共和國而稱中國；不稱中華人民共和國人而稱中國人。這下子逢中必反的受不了，既然你用「中國」，那我就不能再用「中國」，而且我不用「中國」，其他人也不能用「中國」，否則，就是效忠中國，效忠中國就是效忠中華人民共和國。但想拋棄中國人這個符號，甩又甩不掉。為了證明自己不是中國人，無法從不是中國人，進而不是中華民國人溯源，就從古代設計一個虛假的「屈原不是中國人」的論據，來證明自己也不是中國人。

反中反到走火入魔

可見，谷正綱扔大陸草帽的文化，在台灣不僅沒有斷絕，反而到了走火入魔，如今不只是反中國的，連自己安身立命之本的中華文化也反。

之所以將它像病毒一樣稱之為走火入魔，是因為這套文化，讓台灣一班人見到「中」就如遇見洪水猛獸。只要與「中」有關的，不管是非、不管好壞，不管利害都予反對，去之而後快，避之而無所不用其極，不惜自殘。

中華文化是無法脫盡的。為了不被指為數典忘祖，台灣這班人開始編造自己所有的一切都與中華文化無關的謊言。為了過端午節，硬說端午節不是中華文化，以標榜自己過的不是中國節日。端午節不是中華文化，春節是不是？清明節是不是？中秋節是不是？屈原不是中國人，嫦娥是不是中國人？巡風水墳墓裡的祖先是不是中國人？

在台灣這班人看來，《義勇軍進行曲》已被定為中華人民共和國國歌，只要唱這首歌曲，不論其抱著什麼心態，就是在唱中華人民共和國國歌，就是在效忠中華人民共和國。按照這種邏輯，習近平2017年在廈門舉辦的金磚會議上讚揚「閩南民眾常說，『愛拚才會贏』」。不知道曾經被民進黨作為選舉戰歌的《愛拚才會贏》，是不是也不許唱了？唱了不就是在效忠中共總書記、效忠中國國家主席、效忠中央軍委主席習近平？

台灣之名大陸取的

可見，谷正綱扔大陸草帽的文化，在台灣已經開始反噬自己。正如國民黨萬萬沒想到，當年其反共的哪一套文化，反被黨外拿來反自己，更萬萬沒想到，自己人還會拿來反自己那樣，如今的台灣不只是路越走越窄，而是走到斷崖，再往前一步，就把台灣滅了。

台灣這班人要脫光所有中國元素，哪怕只那麼一丁點與大陸有關的痕跡都得抹去。台灣的軍艦以前都用大陸地名命名，現在也不能用了，開始改用台灣地名命名，要讓以大陸地名命名的軍艦絕跡。

這種割袍斷義、割席而坐的精神可嘉可賀。無獨有隅，大陸軍艦也是用全國各地地名命名。大陸的航空母艦以省命名，第一艘為遼寧號，第二艘為山東號，不久的將來，還會有第三艘，……，如果接下來命名為台灣號。按照逢中必反邏輯，被美日當作不沉航空母艦的台灣，當然不能用「台灣」。

更絕的是，台灣還不能怪大陸搶占「台灣」這個名字，而且還要趕緊把「台灣」扔掉，因為「台灣」這個名字不是現在這班台灣人取的，而是早期的大陸人給取的，是純正的大陸製造，古老的大陸製造。大陸對台灣享有排他的專利權。

那，不就是「台灣在台灣消失」？

（邱瑞麟／福建）