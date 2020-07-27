位在烏魯木齊的「國際大巴扎」面積有3萬9888平方公尺，是世界規模最大的巴扎。所謂的「巴扎」是維吾爾語，意義為「集市」、「市場」，在眾多的伊斯蘭國家都會有。

烏魯木齊的大巴扎有座高聳的伊斯蘭風情高塔「絲綢之路塔」，近100公尺高，稱得上是烏魯木齊的地標建築。一進門就是大量的乾果販售店，先不論價格，光是決定要買什麼都很困難了！

看看葡萄乾就有10多種！每一種的風味都不一樣，現場試吃又通通好吃的不得了！新疆的乾果絕對是世界級的，還有許多藥草類的東西也是很受歡迎，最厲害的莫過於被喻為軟黃金的「野生黑枸杞」！這個擁有大量花青素的玩意兒，具有抗癌防癌的功效，當地的手工皂、駱駝油、綿羊油等等東西，價格都不貴，可以買回去當伴手禮。

最誇張的是看到店家還賣隕石？其實啊，新疆的克拉瑪依，常常有目擊UFO的事件，賣些來自外太空的東西也算是應景了，面對這一大片賣場，真心覺得不帶些回去對不起自己！同樣的東西在專賣南北貨的台北迪化街賣得可不便宜，而且品相比不上新疆這原產地啊。

於是同行所有人都是整個大爆發，買的量非常驚人，以致於後來行李全部都超重。

（上海幫幫主／台北）