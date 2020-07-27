台股加權指數在27日盤中，受到台積電股票漲停板的推動，一舉突破了1990年2月12日達到的12682高點，資本市場莫不歡欣鼓舞。當台股創造了新高的時候，我們當然可以認為，台灣有機會甩開這幾年的悶經濟，邁向嶄新的前景。但是，這樣突然發生的好事，真的代表了台灣在經濟上的突破嗎？

從27日台灣股市收盤後的統計可以看出，加權指數上漲的284點當中，大概有66點來自台積電股票的漲幅，而將近150點應該是電子股的貢獻。事實上，電子類股的漲幅是4.76%，遠高於加權指數的2.31%，由於電子股在加權指數中約占51%的權值，所以在這天非電子股其實反而跌了0.34%。

台積電股票在27日直奔漲停的原因，簡單的說是因為美國晶片龍頭英特爾公司決定把晶片製造外包出去，投資人當然認為這是台積電的大利多。但是台股加權指數是台灣經濟的櫥窗，只靠英特爾把晶片製造業務交給台積電這件事，有辦法撐得起整個台灣經濟嗎？

根據外電報導，英特爾公司要把晶片製造外包的原因，是因為台積電的製造技術超過英特爾。從經濟上來解讀，我們知道其中一部分的原因，應該跟台積電工程師的平均薪資遠低於英特爾有關。在美國，半導體工程師的薪資不見得能夠吸引最好的人才，但是在台灣就可以。行政院主計總處的「工業及服務業受僱員工全年總薪資」告訴我們，2018年工業及服務業有一半的員工年薪低於49萬元，但是半導體產業非主管員工的平均年薪可以達到122萬。

在過去一年中，台股加權指數漲了15.6%，占權值一半以上的電子股漲了38.8%，也就是說其他部分類股硬是跌了9.53%，重要的金融類股稍微好些、只跌了4%。行政院主計總處的國民所得統計顯示，製造業貢獻了台灣3成的GDP，電子業大概占了其中的2/3，但也只占了全台灣的2成。也就是說，台灣的受雇員工中，至少有5成的薪資遠不及電子業。那麼，台積電的大利多，能為絕大多數台灣人民帶來突破嗎？

台積電的製造技術可以趕上甚至超過英特爾，部分原因當然是工資，這個現象其實並不值得高興，因為台灣的低工資是政府多年的無能政策所造成。台積電工程師的工資不夠高，不是因為張忠謀這麼多年來不願付出高薪，是因為整個產業的平均薪資不高，所以台積電也不可能付出高於別家公司5成的薪水，那樣的話產業的垂直或水平同業都會一起死翹翹！半導體產業平均薪資不夠高，當然是因為整個經濟的平均薪資不高，如果付出高於別的產業3成的薪資就可以吸引超額的勞力供給，那麼沒有公司會願意把差距拉到5成。

歸根究底來看，台股創下新高所反映出的，反而是台灣年輕人可憐的命運，畢竟我們是因為薪資過低才打敗了別人，而且大多數的台灣年輕人還領不到這種「可憐的」薪資。在台積電股票漲停板的這件喜事上，我們不妨仔細想想，如果可以選擇的話，請問你要選擇做個斷手斷腳的冠軍，還是做個活蹦亂跳的亞軍？

（作者為開南大學財務金融系教授）