當前台灣人民心中有個共同的大哉問：「民主」究竟還是不是人民當家作主？憑藉其掌握國家機器與民意機構，民進黨硬推陳菊擔任監察院長、將水利會收歸國有等一連串以權謀私的作為，雖然得到全面壓制在野聲音的實質勝利，也透過將私產變為公產，掌握更多的土地資源、人事任命權，但這些從表面即可看出的執政貪婪印象，卻已經深植人心，即便身在擁護民進黨政權的利益集團，腦筋稍微清楚的人想必也心裡有數：「這種墮落的快感無異於自掘墳墓」。

台灣民意基金會最新的國政民調，只有43.2%的人民認為陳菊適任監察院長，也只有40%的受訪者贊成農田水利會改制。民進黨前祕書長羅文嘉日前警言，民進黨的「世俗化」早晚要出大問題。這話已經說得斯文而避重就輕了，因為民進黨的狼吞虎嚥早就葷素不拘，寧可吃到拉肚子也不會放過一絲肉渣。而新潮流系的林濁水更直言，民進黨現在是總統蔡英文兼任黨主席，但就連普丁都未如此，足以證明台灣還沒有俄羅斯民主。

長久以來，民進黨一直標榜民主、進步價值，但作為台灣現任執政黨，民進黨的立法院多數席次卻一直在協助行政權成為宰制國人的霸權，此般形塑民主逆流的獨裁政治，還搭配了諸般囈語的媒體洗腦，台灣早就被「統治」成反智與封閉的危局。

全面執政已經形成不可逆的發展趨勢：「台灣越是傾倒，民進黨過得越好」。從總統府祕書長蘇嘉全家族最近的爭議可以發現，立委與行政部門的搭配已經公私不分，喬生意、喬資源都已經成為家族跨海事業，而他們被發現後不但不檢點收斂，還反過頭咆哮公眾。其實這也不是什麼不能容忍的果報，畢竟連陳其邁、陳菊這等從地方到中央都能屢屢橫柴入灶的高官，現在又即將把高雄置入囊中，而略有良知的公民竟然都還只能搖頭嘆息。

民進黨的中央黨部現址當年就是在前國民黨主席李登輝與前民進黨主席許信良一番「交心」後，由知名建商提供民進黨使用的物業，至今卻還能自外於《不當黨產條例》，早已滑天下之大稽，在野黨卻似渾然不察。而這塊土地就是早年農民交給水利會、農會的共有財產之一，在某些「排除障礙」的套路後拿出來「妥善運用」。如此難杜悠悠之口的事實，監察院會追查嗎？水利會收歸國有後，政府愛給誰用就給誰用。

挑明著說，國內因為歷經數十載農地重畫、都市發展計畫變更，水利會與合作金庫昔日掌握的農地，目前也已轉化為數量極為可觀的都市建地、商業區。代表之一的就是台北市瑠公圳名下的SOGO百貨忠孝館。如果本來有人不知道為何水利會收歸國有會是國庫通私庫的邪惡開端，相信看到這裡，大家也都已經秒懂。少子化、高房價、低薪結構等面向持續惡化，為何政府死拖著不處理？因為無利可圖啊，神聖的選民們！

（作者為資深媒體人）