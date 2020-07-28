無色覺醒》王丰：川普內心兩大恐懼！美國如何再次偉大？（圖／美聯社）

歡迎收看《無色覺醒》言論視頻節目第683集播出，由歷史作家王丰先生主講，綜合評論理性分析：「川普內心兩大恐懼！美國如何再次偉大？」

美國總統川普內心深處有兩大恐懼。其一深怕自己在2020年總統大選連任失敗，淪為國際各界笑柄。其二即使勝選連任，川普仍要面對在第一任選前競選主軸口號「Make America Great Again」（讓美國再次偉大）的承諾，恐將無法實現的窘境。

川普總統是一名極度好大喜功又愛面子的領導人，若是連任失敗，將成為美國為數不多的無法連任總統，必將成為他一生引以為恥的個人失敗紀錄。所以川普並不是沒感受到壓力，2019年五月川普曾誇下海口，表示在他的任內，中國大陸休想超越美國。

反觀前中國國家主席鄧小平在改革開放時曾說「一部分地區、一部分人可以先富起來，帶動和幫助其他地區、其他的人，逐步達到共同富裕。」當初的目標已經默默實現中。根據瑞士信貸資料統計，全球有10%的富有人口當中，中國人佔有1億，美國排名第二，約有9900萬人。值得注意的是這一億人口佔全中國14億人口的8%。由此證明，鄧小平在倡導中國改革開放時的名言，已經穩健踏實地邁向實現的成果。

中國大陸在2010年時，已超越日本成為全世界第二大經濟體，但何時會趕美成為第一大大經濟體呢？對此西方主流媒體早多所預測評論，2014年英國廣播公司新聞頻道（BBC）記者分析，國際貨幣基金組織有關，中國經濟「購買力平價」（PPP）超越美國的影響劇烈。2019年英國「經濟學人雜誌」（The Economist）提出演算模式，推估中國可能在2019年後即將成為世界經濟龍頭。

但時間已來到2020年，新冠疫情全球蔓延，並在美國大爆發，川普政府領導執政團隊防疫政策嚴重失當，造成病毒在美國境內迅速擴散，不僅造成美國四百萬人確診、十多萬人死亡的慘況。美國多數產業也隨之停擺。美國高盛預估2020年第二季美國「國民生產總值」（GDP）恐衰退39%，相比中國經過第一季的低谷，第二季反彈達到正增長3.2%的成績。

如果國際經濟相關機構預測準確，大陸202年第二季經濟總量或將首度超越美國，成為全球最大經濟體。曾獲普立茲新聞獎的紐約時報專欄作家「萊恩哈特」（David Leonhardt）曾公開表示，中國有三大強項，經濟更多元、科研更進步、國家監測強大。

近期中國駐美國的休士頓領事館，遭美國限期72小時內強制關閉，理由提及這是「為了保護美國的知識產權和美國公民的私人信息」。國務院亞太事務助理國務卿史迪威（David Stilwell）更批評該館為中國大陸軍方在美國進行科研盜竊的「間諜中心」。事實真是如此嗎？根據「世界知識產權組織」（WIPO）報告，2019年中國大陸總共提交58990件專利申請案數，排名世界第一，美國57840件排名次之。中國大陸近年來專利申請案飛速增長，不僅暴增200倍，更是一舉超越美國成為世界第一。

關閉駐地領事館為兩國外交關係上的重大舉措，如今美國卻片面用此外交手段，並冠以莫名的關閉理由，雖不意味著兩國外交切斷之關係，但卻代表著雙方關係越加惡化，爾後彼此恐會有更多報復性策略行動，更成為挑起兩國矛盾衝突的藉口。……更多內容請點閱本視頻節目觀看分享！