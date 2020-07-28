中國與印度的科技大戰正式開打，6月29日，印度宣布禁用59款中國公司開發的手機應用App，抖音、美圖、微信、百度、微博全數封殺，印度政府以「國家安全」為理由禁止中國App，說這些應用程式威脅國家安全、造成對國防的危害，甚至傷害印度國家主權。

印度暴烈的措施來自最高領導當局，就在政府宣布禁用的同時，印度總理莫迪主動註銷了他自己開立的微博帳號，他之前總共發出115條訊息，卻發現無法自動刪除所有訊息，莫迪決定逐條一一刪除，手動逐條刪除只刪除了113條，不過，中國政府隨即祭出反制措施，從伺服器將莫迪的微博帳號除名，創造了網路時代的斷交效應。

中方對於印度禁令，採取主動斷絕對印度客戶服務的反制措施，印度網友不論是透過行動網路、VPN、甚至使用外國門號的手機在印度試圖啟動微信，都被伺服器強制退出，而且一旦退出就無法重新登錄。

斷絕中國App服務只是一個環節，從連續爆發的事件可以看出，印度與中國的對立急遽升高，衝突壓力甚至超越中美科技戰，而且範圍極為全面。例如在政府往來，印度政府在23日宣布，任何參加印度政府合約投標的鄰國企業，都必須事先向政府登記、並且獲得相關單位發給的安全檢查憑證，才能夠參與投標，這是明顯針對中國的反制行動。

印度最大的電信公司吉歐電信（Jio Infocomm）董事長安巴尼（Mukesh Ambani）7月15日在集團年度股東大會宣布，美國谷歌將投資45億美元，成為吉歐電信7.7％ 的大股東，谷歌執行長皮柴（Sundar Pichai）不只在視訊股東會議中同步表達谷歌對吉歐電信的承諾，更提前幾天宣布將對印度投資高達100億美元，參加印度科技產業的創新與發展。

安巴尼是印度首富，也是莫迪總理的重要支持者，吉歐電信已經是印度最大的移動服務公司，市場地位猶如台灣的中華電信，吉歐電信在過去三個月內，成功從谷歌、臉書、英特爾、高通等美國軟硬體科技龍頭公司，外加美國KKR等私募基金、阿布達比、沙烏地阿拉伯等國家投資公司，取得將近300億美元的巨額資金。

印度總理莫迪與首富安巴尼，用全國最大的吉歐電信作為平台，召集了最有影響力的科技龍頭、私募基金與國家主權公司，成為印度電信市場的合夥股東，目標雖然是發展吉歐電信的未來業務，實際上卻藉此建立了「抗中團隊」。

安巴尼在股東會與內部會議都說得清楚，所有中國已經開發的App平台，吉歐電信都要有，而且還要超過，而吉歐電信將要逐漸降低中國手機的銷售比重，改以自有品牌的手機銷售為主。這個策略對中國的小米、Vivo等手機品牌造成極大的壓力，過去中國手機公司為了印度市場量身訂做，投注大量資源開發200美元以下的單機，以手機銷量做統計，印度市場佔多個中國手機品牌三成以上的銷量，莫迪政府與首富安巴尼，結合谷歌等美國企業，要將中國廠商趕出印度市場，手段極其劇烈。

中國與印度從邊境軍事衝突演變成為全面的科技對決，如果連同美國國務院最近升高對中國的挑釁，敏感的台灣廠商應該得知，中美經貿、金融、科技全面脫鉤的趨勢已經無法挽回，上週台灣的緯創、和碩在主要客戶蘋果公司的引導下，緯創將中國手機組裝廠轉售給立訊，而售廠資金無法匯出，繼續轉投資立訊，和碩除了同步投資立訊，也在印度清奈設廠。蘋果手機雖然在印度的銷售數量有限，卻執行了明確的中印分離政策，台灣三大蘋果手機組裝廠，鴻海、緯創、和碩都已經進入印度，說明了美國與印度政府已經跟相關企業取得共識，推動明確的脫鉤戰略。

對台灣企業來說，中國與印度是全球人口最大的兩個國家，兩個市場都不可忽視，但是台廠不論是作為大廠供應鏈的製造者，或是終端市場的品牌商，恐怕都必須要做好兩套平行的安排。過去三十年台廠以中國大陸為基地，供應包括印度在內的全球市場的模式，如今面臨政治衝突隨時爆發的威脅，風險已經逐漸高過機會。中印對立形勢惡化、且可能是長期結構性的態勢下，台灣企業必須有做好「兩套準備」的規劃。

過去因為語言文化的因素，印度一直被台灣企業視為次要市場，也鮮少台灣經理人願意瞭解印度複雜的語言文化與制度，但是如今美國龍頭企業佈滿印度裔的專業經理人，類似三十年前台商西進的模式，美國與印度企業結合，聯手對抗中國的對立態勢已經成形，這是台商面臨的嶄新挑戰，要選邊加入，或是耗資做兩套準備，將是所有台灣企業的決策團隊無法逃避的課題。

(工商時報)