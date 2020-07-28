中美互相關閉領事館的政治議題延燒，意外讓美國駐成都總領事夫人莊祖宜變成焦點。莊祖宜在大陸之所以受到歡迎以致成為微博「大V」，不僅是其文藝氣質和暢銷作家的身分，關鍵更在於她作為美國外交官夫人、傳統中華文化家庭與台灣成長背景所形塑的文化內涵，具有溝通兩岸、中美文化的獨特魅力。

然而，在這一輪中美的外交拉扯與民意摩擦中，莊祖宜不幸成為眾矢之的，捲入政治的漩渦中。而最值得觀察的是，莊祖宜不只是因失言提及「納粹驅趕猶太人」而被大陸網民罵翻，她的外省二代背景、對中華文化與大陸社會的親切感，也不見容於台灣獨派網民，進而陷入「兩頭不討好」的窘境。

無獨有偶，莊祖宜的尷尬境遇，不久前在另一個人身上剛剛碾過，他就是美籍記者、作家張彥（本名為Ian Denis Johnson）。具有《紐約時報》駐華記者身分的張彥，因中美互相驅趕駐點媒體，不得不打包離開北京。這位扎根中國社會30年、精通中文的美國人撰寫長文〈在崩塌的地緣政治中，我被迫離開中國〉，以感性的基調表達了對中國文化、中國社會的不捨之情。

不料，張彥的這一篇深情自白，一邊被大陸網民冷嘲熱諷，痛批其過去涉入大陸反體制活動的歷史，斥其為美國滲透顛覆中國的棋子，還假惺惺向中國民眾道別，另一邊海外網民也非常不客氣地批評張彥的本質是「鄉愿」，指其在大陸享受「對美統戰紅利」，根本不值得同情。

張彥、莊祖宜都可以稱為「接觸派」的代表。無論是在「小兩岸」的大陸和台灣之間，還是在「大兩岸」的中美之間，過去30多年來「接觸派」都在彼此官方和民間關係的改善中扮演了不可或缺的正面角色。美國的「熊貓擁抱派」，大陸在美留學生、在台陸生和陸配、學者和媒體人，台灣在陸藝人、台商和台生等，其實都是廣義的「接觸派」的一員。

當然，如果非要上綱上線地審視，尼克森時代以降，美國對大陸基本政策的確是以「接觸」促「演變」，「接觸派」不可避免地被賦予一種政治目的。事實也證明，在不同國家、不同社會，尤其是在兩個意識形態敵對、存在政治緊張關係的社會間穿梭，「接觸派」也不可避免地會受到政治情勢的影響，時刻存在捲入政治漩渦的風險。

俗話說，距離產生美，也就意味著交流未必會增進共識，但反過來看，不交流、欠溝通的結局一定會導致偏見和敵視，最終招致對立和對抗。川普政府的鷹派勢力，以對華「接觸」路線失敗為名，逐漸關閉和大陸溝通、交往的大門，這樣做的後果必然造成中美新一代年輕人的隔閡與仇視。

大陸的90後、00後年輕人，都在美式現代文化浸潤下成長起來，麥當勞、NBA、好萊塢是生活方式的組成部分，這只能證明美國「接觸」政策的成功，而非失敗。同樣，這幾年隨著大陸網路軟實力的增強，美國年輕人對抖音、對李子柒的興趣，實際上更有助於將兩國年輕一代拉入同一個文化圈層。

遺憾的是，從張彥到莊祖宜，他們的境遇都不約而同指向一個現象，那就是「接觸派」黃昏已現，「脫勾」時代暗夜的第一絲寒意已經襲來。夏蟲不可語冰，不知如今自認為理所當然地享受在「接觸」紅利下的大陸年輕人，會如何看待可能要走入的漫漫長夜？

（作者為智庫研究員）