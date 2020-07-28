兩岸關係，向來是台灣社會時常討論的主題與內容，也是各大政黨爭鋒相對的課題，今天我暫時不想討論92共識或是其他的意識形態，只想單純以一位年輕人的角度看待兩岸關係，並透過文字的形式分享給所有讀者。

我身為一位1980年代後期（接近90後）出生的年輕人，嚴格來說在20歲以前對於政治或兩岸議題並無太多的時間思索，對於政治也無太大興趣探索。然而就在2009年就讀大學前夕，因所就讀的科系和國際事務與兩岸事務有關，更逐漸開啟我對於兩岸事務的關心與思考。

2009年正逢大一，當時也是馬英九總統就職年，馬政府上任後，不但積極改善兩岸關係，對於中國大陸也以極為友善的ECFA政策推動兩岸的經貿交流，兩岸從此刻起不但在經貿、文化、教育、甚至敏感的政治議題中大量交流，我也從此開始關注兩岸關係的發展，並且作為往後就讀研究所的知識基礎。

ECFA的經濟紅利至今仍讓台灣持續享受，這不但是當年政府的遠見，更為兩岸經貿合作中做出一個完美的示範，縱然兩岸目前處在冰凍時期，我們仍有理由相信持續的經貿合作才能為雙方創造更多的經濟與和平紅利。

研究所期間，也是馬政府開放陸生來台就讀最為火熱的時期，課堂中大陸同學積極向學的精神深植人心，我也在此時和大陸同學積極交流，從嚴肅的課堂討論，到一般日常生活中的閒聊，我發現縱然台灣人與大陸人在國家認同、意識型態上有所差異，甚至用字遣詞也不同，但兩岸的學生皆能和平交流，雖然陸生早已離開台灣，但為方便交流，彼此留下各自的「微信」(WeChat)帳號，至今仍有聯繫。

當「新冠肺炎」爆發之際，中國大陸各大省份與城市逐漸「封城」。為關心大陸同學是否安好、健康，我仍主動發訊息問候。即使雙方只能透過網路互動，言談間仍舊充滿溫馨對話，對比當前冰凍的兩岸關係，民間的交流依舊熱絡，完全沒有因意識形態的因素造成更多的隔閡。

我身為一位80後的年輕人，也是一位外省第三代，我非常感謝當時馬政府時代所遺留下來的政治資產，對於兩岸而言，我從歷史中了解兩岸過去因冷戰、國共對峙因素，使雙方充滿偏見與仇視，也讓兩岸在政治路線中出現重大變化。

但在經國先生晚年，因逐漸開放老兵返鄉探親，兩岸也從原本的對峙走向和平相處，期間雖然雙方仍有政治分歧，但鑒於兩岸經貿交流已日久漸深，加上文化、語言相通，我們更有理由相信台灣的經濟動能完全無法擺脫大陸14億人口的市場，這不但是從理性的經濟抉擇中得到的結論，更是在感性的選擇中，兩岸至今無法割捨的原因之一。

我們更可以相信唯有兩岸持續不斷的交流，從民間到政府，再從年輕族群到社會大眾，持續的交流才有機會創造雙贏，不但有機會活絡台灣的內需市場，更可以透過兩岸的經貿合作立足全球。

（作者為文字工作者）