繼日本交換學生回國確診新冠肺炎，日昨又傳出一名移工返回泰國確診，他們的共通點是沒有國外旅行史、接觸史，疑似在台灣感染。指揮中心照本宣科給出幾個冷漠的數字；媒體炒冷飯般擔心台灣篩檢數量有限，恐潛伏更多無症狀感染者；醫衛專家受訪時有氣無力警告小心群聚感染。

這樣的新聞看多了，已經產生「降敏感」反應，與其寄望他人，不如做好自我防護比較實際，力行「防疫新生活」。雖然政府最近宣導力度下降，最重要的一環仍是戴口罩。談到口罩，過去半年，這個小東西反射出人類經濟、外交、社會、文化、心理各方面的盲點，未來更將成為世人的集體記憶。

年初，新冠肺炎確定經過飛沫人傳人，有死亡病例，口罩花錢買不到，形成「口罩之亂」。之後，政府祭出實名配給制，繼而規定搭乘大眾交通工具必須戴口罩，這段時間各種重複使用口罩的撇步，包括用電鍋蒸等，在社交網路上以電光火石速度傳遞。為了保命，大家戴口罩的方式一絲不苟：兩耳掛住貼臉頰，鼻夾捏緊，口鼻遮滿遮好，戶外室內須臾不敢取下，取下也折好，用密封袋收起。

6、7月，隨著「嘉玲姊」出現的日子增加，口罩限令取消，恢復自由購買。疫情緩和，大家戴口罩的方式逐漸變成：只遮住嘴，鼻子露出（鼻夾當然沒用了），甚至僅勾住耳朵掛在下巴，聊勝於無；搞不清楚到底還罰不罰款，公車捷運上常看到不戴口罩的人（有的運將會提醒，有的睜隻眼閉隻眼）。下了公車取下口罩隨手塞在口袋或包包裡，也忽略了防菌動作，不禁懷疑這一個皺巴巴的口罩已經戴了多少天？上面養了多少病菌？

現在不只是在戴口罩一事上偷懶，「防疫新生活」宣導的勤洗手也大打折扣，常看到在公共廁所洗手兩秒水沖沖甩甩就走；人群聚集場所的消毒酒精有的不見蹤影，有的擺在不起眼的角落。商場餐廳報復式消費，客人一多，服務員往往省掉測量額溫步驟，安全社交距離則早已拋諸腦後。這麼多人座無虛席，談笑風聲，萬一其中混雜著無症狀感染者，豈不成為細菌培養皿？

半年來，台灣自詡新冠肺炎的抗疫模範生，和目前國際上許多疫情危殆的國家地區相比，感恩在台灣能基本維持正常生活，台灣真是一塊受祝福的土地。然而福氣不會從天而降，當國門漸漸打開，旅遊消費大爆發，未來想繼續正常生活，必須保持防疫的警覺，確實做到戴口罩（戴好戴滿）、勤洗手（用肥皂徹底搓洗）、維持社交距離（1公尺半）。

古云，人無遠慮必有近憂，過了這個夏天，又是病毒活躍季節，我們不能僥倖偷懶，小心！新冠病毒正躲在暗地裡偷笑。

（作者為《人間福報》前社長）