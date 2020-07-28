中國長江流域水患成災，已漫及黃淮，幾千萬人身家不保，災情還正嚴正以待。日本九州前陣子大雨，創下近年來紀錄，道路成河流，被形容成颱風級梅雨。澳洲先前的森林大火不熄，嚴重到原本到處都是的無尾熊，有可能在2030年絕種，因為牠的棲息地只剩下不到20%。台灣今年的初夏就已經讓人受不了了，全台氣溫超過38度的天數已超過10天，改寫了歷史紀錄。這是什麼樣的天氣，難道新冠病毒折磨人類還不夠？氣候的警訊一波波，這到底是天災還是人禍？

羅格斯大學講座教授、《國家》和《衛報》專欄作家、獲獎無數被譽為當代重要思想家及公共知識分子的娜歐蜜．克萊恩，繼暢銷書《震撼主義：災難經濟的興起》、《天翻地覆─資本主義VS.氣候危機》之後 ，出版了《刻不容緩：當氣候危機衝擊社會經濟，我們如何尋求適合居住的未來？》 一書，直指世界最富裕的10%人口製造了近5成的全球碳排放，後果卻最先傷害了那些極端貧窮的人口，迫使愈來愈多的人民離開家園，土地變得乾枯而無法種植作物，海水升得太快而淹沒島嶼。當我們環顧四周、企圖尋找證據來安撫自己對生活環境的焦慮時，卻只聽到「氣候變遷言過其實」，「我們還有無數更重要的公眾議題等待解決」，「反正憑個人之力，絕對無法改變什麼」這些假話空話。她說這是一場巨大的偷竊！原來全世界薪資停滯、買不起房，貧富差距愈來愈大，都與動盪全球的氣候危機有關！是資本主義害慘了大家。

氣候的迫切危機有多糟糕？太平洋島國萬那杜的居民生活在海岸不斷遭到侵蝕的恐懼中，太平洋鄰居索羅門群島已因海水上升而失去5座小島，還有6座可能也會永遠消失。美國2012年超級颶風珊迪重創海岸城市，2017年波多黎各的瑪莉亞颶風中斷島上大半地區的水電達半年之久，基礎設施徹底崩壞，並奪走約3000條人命。舊金山先前的森林大火煙霧長期籠罩灣區，印度德里2018年喀拉拉毀滅性的水災使400多人喪命。澳洲2019年初，南澳城市奧古斯塔港氣溫飆到攝氏49.5度，大堡礁已有半數變成在水面下腐爛的亂葬崗，塔斯馬尼亞的野火則摧毀了生態系統舉世無雙的原始雨林。2019年元月極端的溫度震盪加上水管理不良，使全澳洲的民眾一覺醒來便看到達令河上漂浮著100萬隻滿滿的死魚屍體。

這些事情都距離我們不久，而且正在發生。聯合國預測海洋暖化的速度比5年前快了40%。北極狀態研究發現各種形式的冰正極速地融化。2019年5月聯合國的生物多樣性科學政策平台公布報告指出，世界各地的野生生物正驚人地流失中，並警告有100萬種動植物有絕種之虞。我們和其他所有物種仰賴的生態系統，健康惡化得比之前更快。正在侵蝕全球經濟、生計、食安、健康和生活品質的基礎。

氣候危機不僅是深刻的政治挑戰，也與資本主義經濟影響緊密連結。這是一次大規模的全球災難，是一次人類集體意識反省的機會。當我們這陣子感受到高溫與午後暴雨時，你覺得我們還要大量用燃煤發電嗎？

（作者為台北書展基金會董事）