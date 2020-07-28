前言：過去一周《中國時報》邀請了9位兩岸專家，從政治、經濟、文化、外交等各個角度，深入探討了「兩岸關係重開機」的必要性和可行性，獲得兩岸讀者許多正面迴響，說明了一個事實：面對加速惡化的中美關係，兩岸有識之士無不希望找到對話溝通的突破口，以避免兩岸墜入深淵。

兩岸關係能否「重開機」，取決於「內因」和「外因」的變化。就「內因」而言，又分為兩岸執政者的主觀意願，與兩岸關係發展的客觀條件，就「外因」而言，則主要受制於中美關係急速變質的外部環境，理論而言，必須內因驅動、外因配合，兩岸關係才有「重開機」的可能。

坦白講，以目前「主觀意願」和「外部環境」來看，皆不利於「重開機」，但正如中共的辯證唯物論：客觀決定主觀，經濟基礎決定上層建築，從近半年兩岸經貿交流成果來看，「客觀條件」印證了「形勢比人強」的道理。當大陸更加需要台灣高科技產品、台灣對大陸進出口額屢創新高，兩岸在經貿關係上愈走愈近、愈融愈合，兩岸執政者有什麼理由不能坐下來，冷靜思考、溝通彼此的未來？

談及溝通對話，台灣總是以「正視現實」四字向北京喊話，設置具有政治意涵的概念，作為協商談判的前提。如馬英九執政8年一以貫之呼籲北京「正視中華民國存在現實」、民進黨和蔡政府強調「正視台灣自由民主現實」，最近的國民黨則是側重於「正視一中各表現實」。

對於「正視現實」這4個字，北京不是聽不到，而是不想聽、也不想提。北京大可端出「正視14億大陸民眾要求盡快統一現實」、「請正視兩岸實力對比日益懸殊的現實」、「請正視兩岸同屬一個國家的現實」等等。如此一來，雙方只會無休止地卡在認知鴻溝裡，一事無成。

難道兩岸不需要好好正視現實嗎？當然需要，尤其在目前溝通管道「全斷」、民間往來瀕臨「歸零」、意識形態鬥爭幾近「攤牌」的時間點，兩岸仍然需要正視彼此經濟關係相互依賴的現實。請注意，這個現實是「互賴」，而非單向度的依賴。

否定或不願正視雙方「經濟互賴」現實，在兩岸決策層、輿論圈都大有人在。例如，以綠營、獨派為代表的台灣一部分人，總是認為可以脫離大陸、與東南亞或歐美建立一個完整的產業鏈或經濟圈，雖然此舉形同「拽著頭髮離開地球」，但在台獨神主牌的庇佑下仍自得其樂、喋喋不休。再如，大陸內部也有不少人輕視、蔑視台灣對大陸經濟、科技的價值和貢獻，認為對台「經濟制裁」就可以獲得兩岸關係主動權，甚至幼稚地鼓吹以「武統」手段強取台積電等台灣高科技設備、人才，這些論斷都不堪一駁。

以近期討論最多的上半年進出口數據為例，台灣對陸港兩地出口額逆勢增長9.8%，但其中大陸受壓於中美貿易戰、科技戰，對台灣高科技電子產品的需求猛增，也帶動電子零組件占台灣上半年出口貨品比例高達38.4%，成長率飆升至20.02%。上述數據正印證了兩句古詩「疾風知勁草」和「任爾東西南北風」，更加說明兩岸經濟關係切不斷、打不掉，愈加堅韌強勁的互賴格局。

最近，習近平在會見大陸企業家時，對當前大陸經濟做出重大判斷：逐步形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局。這更加突顯出台商、台資企業、台灣經濟對整個中國大陸經濟的重要性。經過30年的發展，大陸台商已經在地化，並成為大陸「內循環」一部分，同時台灣連結歐美、貫通高端產業鏈的優勢，也是驅動大陸「內外雙循環」不可或缺的一塊關鍵齒輪。

兩岸「重開機」的關鍵一步是重啟對話，但雙方互信早如坍圮，談何容易？大陸外長王毅不久前對中美關係的「清單論」，值得參考借鑒。王毅說，雙方可以理出3份清單：第一份是合作清單，不應受到其他問題的干擾；第二份是對話清單，列出雙方儘管存在分歧但有望通過對話尋求解決的問題；第三份是管控清單，本著求同存異的精神擱置並管控好少數難以達成一致的難題。

「清單論」對兩岸具有重大啟示！兩岸經貿交流、高端產業鏈整合、疫後人員往來恢復，這些都可以納入不涉政治「合作清單」，盡早提上雙方政策日程。《國安法》對台港關係影響、《反滲透法》釋疑、修憲不動一中架構，這些都可以納入「對話清單」，雙方高層可授權相關人士以公開、私下方式對話。至於「管控清單」可以納入南海議題、台海軍演、美國因素、一中原則、台獨黨綱等紅綠之間的核心敏感分歧。

兩岸經貿互賴的現實，是雙方共同整理、起草、落實「合作清單」的堅實基礎。獨派網軍再囂張、武統論者再高亢，都如蚍蜉撼樹，永遠無法改變這個客觀現實。台灣無意改變中華民國體制，民進黨也不會實現法理台獨，兩岸就在經貿互賴基礎上開始對話吧！