美國總統川普任期即將屆滿，連任前景荊棘密布，軍師班農透露，已制定對北京作戰計畫，FBI局長、司法部長、國家安全顧問和國務卿扮演4騎士，相繼出面抨擊北京。

蓬佩奧將中美關係比作自由和奴役之爭，號召大陸人民改變中國共產黨，但他忽略了，恰恰是大陸人民釋放出的創造力改變了中共，如果不能與時俱進，中共也不會被美方視為對手。

哈佛大學最新研究報告顯示，大陸政府受到93%人民的支持，而據美聯社調查，高達80%美國民眾認為川普政府方向錯誤。

蓬佩奧演講的核心，在於改變從尼克森時代開始的「接觸政策」，美國對中將改採「不信任且必須審核」政策。蓬佩奧選在尼克森總統紀念圖書館發表這篇演說，用意很深。

蓬佩奧認為，接觸政策讓北京獲利、美國吃虧，其實這是謬誤。尼克森開啟中美接觸，是希望與北京聯盟共同抗衡蘇聯，由中國分擔一部分對抗莫斯科的壓力，並觸發中國的改變，創造美國企業進入大陸市場的機會，利用當時相對廉價的勞動力讓美國企業獲利。90年代蘇聯瓦解後，這套政策仍繼續維持將近30年，證明接觸政策對美國有利。

蓬佩奧的演說儘管認知錯誤，卻準確反應了美國行政團隊及國會對北京的態度，而更重要的是，川普時代發動的貿易戰和反中宣傳加上疫情，美國民間反中聲浪同樣高漲。

蓬佩奧要和大陸人民及盟友組成聯盟，意味川普政府還算清醒，知道美國債台高築，和北京開啟熱戰風險太大，只能寄望打政治戰。但毫無疑問，蓬佩奧的演說象徵中美大國競爭時代來臨。