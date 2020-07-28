公視「國際頻道事件」，連日來持續延燒，3位高層也因此請辭，引發人事動盪，在在讓關心公視者深感憂心。

公視的悲哀，在於欠缺穩定、足夠而且獨立的財源。相較於英國的BBC、日本的NHK，各有幾千億新台幣的預算，我們公視的基本預算只有9億元，而且財源不穩定、不足夠、不獨立，要真正獨立其實很難。

遠者不論，公視先前廣獲好評的電視劇《我們與惡的距離》，有超過4000萬元來自於文化部；近期即將推出的旗艦大戲《斯卡羅》（原名《傀儡花》）有1.55億元來自文化部。幾乎每一次有重要戲劇，主要經費都來自文化部，近期的經費出處則都是「前瞻基礎建設計畫」的預算。

即使不論額外爭取的預算，公視基本預算是由文化部代為編列。在立法院審查文化部預算時，公視的董事長、總經理依慣例列席。講得好聽是立法院不會直接施壓，但那只是形式而已，實際上則未必，反而立法院開會時，公視經營團隊「偏安一隅」，列席時常常只能擠坐在角落旁邊的椅子，以這種「位置」安排，要真的獨立，真是不易。

姑且不論外界怎麼用政府介入或是權力鬥爭的角度來分析這次風波，不妨持平從以往的真實脈絡來看這次的「國際頻道事件」，或許更為公允。公視如果可以快速釐清以下三個問題，化解外界的質疑與誤解，或許可以化危機為轉機：

一、所謂的「國際頻道」，原本所談的內容究竟如何？由誰發起？是否當初就已經顧及了公視的獨立性？果真如此而又有據，就可擺脫「大外宣」的批評。畢竟政府捐錢幫公視邁向國際化是好事，而不能是政府用錢指揮公視。

二、公視經營團隊更宜說明，事前是否曾向董事長及董事會報告？如無，考量是什麼？是依照以往爭取戲劇補助的慣例嗎？還是「國際頻道」只是構想，所以未及報告？又或者有其他考量？「國際頻道」委託跟戲劇補助，在本質上當然不一樣，釐清事實才有助於外界更加了解這次事件的本來面目。

三、讓全世界看見台灣，這應該是現在的主流價值。就此而論，「國際頻道」有其意義。問題在於頻道的內容是什麼？又想達成什麼傳播目的？是用英文播報國際新聞或台灣新聞？設想一下，如果韓國或泰國用英文播報國際新聞或是他們的國內新聞，台灣觀眾會想看嗎？如果不會，為什麼台灣製作的英文新聞他們就會想看？如果這個「國際頻道」不是製播新聞，而是在不影響公視獨立性的前提之下，致力於加強公視的優質內容並推向國際，或許更可行，這樣也能擺脫「大外宣」的無奈汙名。

（作者為台灣藝術大學廣播電視學系教授）