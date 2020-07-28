蔡總統積極推動修憲，府院黨及立法院黨團將於8月成立修憲平台，而她日前主持民進黨全代會時也呼籲在野黨應珍惜「憲法時刻」。事實上，2014年5月底蔡英文就任民進黨主席時，就曾以台灣浮現「憲法時刻」而主張修憲。然而，民進黨全面執政4年多來，既制定不少有違憲之虞的法律，還做出許多有違憲疑義而仍在訴訟中的處置，儘管此刻又喊出「憲法時刻」並得到國民黨立院總召林為洲的附和，但恐怕這只是「大內宣」績效卓著而已。

「憲法時刻」是美國耶魯大學憲法學者艾克曼（Bruce Ackerman）在其1990年代出版的著作中提出的概念，他指出美國1790年代制憲建國時期、1860年代南北戰爭後的重建時期和1930年代因應經濟大蕭條的新政時期，乃是影響美國憲政重大走向的3個「憲法時刻」。而且，這3個時刻所造成憲政發展走向的轉變，其實也都沒有依照合憲的正規程序。

台灣目前浮現了美國憲政史上3個「憲法時刻」中的哪個類型呢？這又涉及修憲結果就必然走向正確的憲政道路？乃至於此刻發動修憲真的具有民主的正當性？依據艾克曼的「雙元民主論」理論，第一元就是指「憲法時刻」，此係國家面臨特殊緊急情境而激發人民政治行動的時期，且人民因得到公平參與及反覆辯論的機會，使憲法規範的變遷取得了民主的正當性。至於另一元則是指常態政治時期，係由國會依憲法程序制定一般法律。

蔡總統指示民進黨並呼籲在野黨，可先對投票權年齡降為18歲及廢除考試和監察兩院進行修憲。就此而言，豈不意味了當前國家面臨重大特殊情境，須以降低投票年齡和廢除考監兩院來因應？眾所周知的是，投票權年齡降低是基於選舉時的政黨利益考量，而廢除考監兩院原就是民進黨《台獨黨綱》的追求目標。換言之，目前難道是為了「台獨建國」的「憲法時刻」？

為了符合世界上許多國家的趨勢，降低投票權年齡為18歲固有正當性，但相對應於《刑法》上負完全責任能力的年齡及《民法》上的成年，為何前者不先修法從18歲降為16歲？而後者不從20歲降為18歲呢？這些同樣也是世界各國的趨勢，更與投票權年齡具有理路上的邏輯性。因此，主張修憲降低投票權年齡者看到的，顯然只是選票的利益而已。

總統提名新一屆監察院和考試院的人事，才剛經立法院完成同意投票，而兩院在新官還沒上任前，卻也進入了該廢除的「憲法時刻」。姑且不論考監兩院是否對國家或人民的處境造成重大負面影響，我國若真到了艾克曼所說的「憲法時刻」，總統和立法院本應不提名或行使任命同意權，就如同讓台、閩兩省政府「法存實亡」一般。

6年前蔡英文感覺到的「憲法時刻」，包括政黨在立委選舉的得票率常遠低於席次率，但現在是民進黨得到選制紅利的時刻，該議題就沒了急迫性。其實，為了驅逐中華民國的靈魂，「我強敵弱」即是民進黨的「憲法時刻」。

（作者為世新大學兼任副教授）