近年來，由於台灣社會的快速變遷，出現許多不同世代處理爭議的巨大差異，無論在人倫之間價值觀、人際衝突的處理上，都可看出整體台灣社會正朝向保護私人權益，避免與人協調，不惜動用公權力，如打專線找轄區警察來解決鄰里爭端等情事！其結果並未真正解決人與人之間的衝突。從最近發生的兩個案例可看出不同世代間截然不同的處事方式。

案例是一個住在一樓的長者，某日發現從屋頂上飛來一塊穿越各樓層遮陽板的磚塊，決定在樓梯間張貼告示，提醒樓上鄰居，避免傷及無辜。不料長者太太不斷勸阻，擔心會影響鄰居和睦關係。老先生最後只好息事寧人，作罷了之。相反地，另一人熱心為樓梯間鄰居舉辦聯誼活動，卻因逐戶調查按門鈴，遭到鄰居打電話報警，讓警員深夜上門按門鈴盤查，未果，隔晚警車警示燈閃爍，身荷真槍實彈再度上門警告，驚動鄰里，令餐敘主辦人深覺難堪與羞辱。

從以上案例，可看出不同世代對於人際關係間的衝突，持著全然不同的態度。相對於老一輩凡事講究息事寧人以和為貴，新世代則傾向為個人權利與隱私權保護，不惜與每日相見的鄰居撕破臉，直接動用公權力，報警來處理。只是此事令許多人不解。

首先，鄰居間相互熟識，為什麼表面上客氣回應，卻可以私下打電話給警察局報案？

其次，警政體系中有哪些規定，哪些SOP標準化程序，要求警察接到任何報案，不分緩急輕重等級，不管人時地物等限制，必須限時處理，連深夜都必須上門按鈴盤問，徒增擾民與恐懼。

第三，員警接到報案，盤問民眾過程的態度問題，如起初的理直氣壯，到過程中遭遇民眾質疑或不同意見時，如何避免情緒激動，甚至語帶威脅對話錄音等表現。員警依法行事時的情緒管理訓練是否也有待加強，以免節外生枝，產生如美國警察失控殺人事件？

從這兩起不同世代間面對周遭鄰里衝突，所表現出截然不同的態度與處理方式，可看出當前台灣不只因世代差異，而造成政治取向、社會價值、歷史觀點等的無形隔閡，也因為政府部門制度設計與民粹民意之間的拉鋸，形成政府資源錯置與效能不彰等後遺症。這也讓整個台灣社會無法在傳統與現代化、情理法等三度空間中有效調適與提升。

（作者為國立政治大學教授）