新冠疫情讓許多國家、城市採取封鎖措施，限制個人自由，造成人與人間的互動大減，其中，高齡者因人際交流本來就比較少，因而疏離和孤獨大幅增加，恐怕進一步惡化成情緒障礙或情感問題，甚至成為新的社會問題。

一項美國芝加哥大學新冠疫情的調查顯示，2020年美國人感到孤單的比例較2018年上升了27.0%。「台灣高齡化政策暨產業發展協會」（簡稱高發會）根據「56789年齡實驗室」新近發布的台灣銀光孤獨感調查，再對照對照國內外相關研究發現，與2017年衛福部所做的樂齡族狀況調查相比，55至64歲的族群，孤獨感在3年內驟升47.9%，65歲以上族群則大幅提升了26.2%。

網路上流傳一個「孤獨排行榜」，將孤獨分成10級，級數越高即意味著越寂寞：1，一個人去逛超市；2，一個人去餐廳吃飯；3，一個人去咖啡廳喝咖啡；4，一個人去看電影；5，一個人去吃火鍋；6，一個人去KTV；7，一個人去看海；8，一個人去遊樂園；9，一個人搬家；10也是最終級，一個人去做手術。

前述台灣銀光孤獨感調查顯示，3成以上的銀光族沒有人慶生也沒有人協助倒垃圾，平日自己獨自吃晚餐的比率有14.5%；另更有9.4%銀光族無人陪伴去動手術，等於是到孤獨的第10級。

不過另一個角度來說，如果在一個人的狀態下也會想去遊樂園，應該是還蠻有生活情趣的；至於一個人去KTV和吃火鍋，只要當事人不會顧影自憐，也早有相關的商品推出，台灣的個人涮涮鍋商機蓬勃，甚至連涮涮鍋的發源地日本都來考察；至於供個人使用的電話亭投幣式KTV，也已林立街頭，想唱歌時就鑽進去，一首歌投30元，不必擠包廂、不必跟人寒喧，唱過癮了就走人，無牽無掛，倒也俐落。

《優雅老化的大腦守則》作者約翰．麥迪納指出，研究者發現：人的一生中不同時間的寂寞不同，大致呈現一個U形的起伏。概略而論，一個人的朋友人數在25歲時到達頂點，然後慢慢往下掉，到45歲時趨緩，55歲以後繼續往下掉，因此寂寞圖形呈現U形。換言之，寂寞會隨著年齡增加，這跟皺紋一樣。普遍來說，20%到40%的老人感到寂寞，而寂寞是憂鬱症最大的危險因子。

一項對全美8300名65歲以上長者所做的3年期研究顯示，孤單者其心智衰退的速度，比其他人快了20%；加州大學舊金山分校歷時6年追蹤1700位平均71歲的老人發現，表示孤單或寂寞的老人，在研究結束時22.8%死亡、25%健康狀況嚴重衰退；而對自己社交生活感到開心和滿意的老人，則有12.5%健康衰退、14.2%死亡，比例明顯低許多。

隨著社會迅速高齡化及家庭型態改變，一個人老後難免會碰到孤獨問題。除了依靠國家社會、家庭子女的介入協助，老人自己也當自強。

白居易在一首詩中提到自己的老況，大嘆「有時扶杖出，盡日閉門居。」意思是出門得拿枴杖，唉，懶得出門了，宅在家裡吧；另位詩人劉禹錫收到此詩後，回了白居易一首詩，其中有2句很有名「莫道桑榆晚，微霞尚滿天。」不論幾歲，人生都可以在當下的那個狀態創造精采。

如果覺得寂寞，就走出家門去尋找與人的連結；但如果實在找不到，那就享受孤獨中的閒逸自由吧。銀髮族過盡千帆、隨遇而安，不必一定要依附誰，也就不必牽就誰。