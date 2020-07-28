國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁論文抄襲風暴方興未艾，藍綠陣營各自起底對手重量級政治人物的論文有爭議，凸顯政治人物洗學歷早已是公開的陋習，制度如不革新，論文風暴沒完沒了。

寫過論文者都了解，完成論文的過程是無比的身心煎熬，不但得廣泛蒐集資訊，再規畫調查方式或深度訪談，進而探討文獻與研究的關聯性，才能定出研究架構與撰寫論文。

論文完成當下，撰寫者無不歡欣慶賀，因該論文可能是當事人一輩子最重要的著作。因此李眉蓁論文風暴首日，輕描淡寫回應說未標註來源，就顯露李對論文的輕忽態度，當再被爆出9成6內容抄襲，李才落淚道歉，為時已晚。

許多在職場工作有成者有感於學歷不足、或基於追求知識的熱忱，願意在工作之餘花時間與精力攻讀碩士學位，且認真完成論文取得學歷，精神值得鼓勵，問題在碩專班現在已成了政治人物洗學歷的巧門。

政治人物墊高學歷的目的無非是搏得選民好感、爭取選票。李眉蓁明顯沒有花心思投入研究並寫論文。而藍營為了反撲，猛批同樣畢業於中山大學在職專班的陳菊及蘇嘉全，其論文是否也有疑慮。此舉對李眉蓁選情毫無助益，反而加深選民對李眉蓁論文造假印象。

雖然教育部表示要開發論文比對系統，但是學術墮落絕非只有抄襲一事。政治人物「洗學歷」的弊端，絕對是學術界自廢武功所致。學術界如果不知反省，陪葬的將是整個學術聲譽和知識分子的格調。