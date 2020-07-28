前言：過去一周《中國時報》邀請9位兩岸專家，從政治、經濟、文化、外交等各個角度，深入探討了「兩岸關係重開機」的必要性和可行性，獲得兩岸讀者許多正面迴響，這說明了一個事實：面對加速惡化的中美關係，兩岸有識之士無不希望找到對話溝通的突破口，以避免兩岸墮入深淵。

兩岸關係自民進黨勝選及香港局勢惡化後，似已看不到和解空間，如今美中對抗更從經貿、科技延伸到地緣政治、軍事、意識形態領域，呈現不斷下行的螺旋，一片驚濤駭浪，但台灣沒有縮在殼裡聽天由命的本錢，必須以冷靜務實的心態正視現實，尋求最有利於國家長遠發展的兩岸策略。

美中對抗不斷升高，是數十年來不曾出現的。其中有新舊強權踩入修昔底德陷阱的基本矛盾，也有美國總統川普選情告急而大打反中牌之故。美國放棄對中接觸政策，對台灣可能是機會，但更可能是威脅。民進黨政府若只思收割短期政治利益，而不思兩岸關係如何能有建設性地重整，一旦川普轉彎，或被美國選民拋棄，台灣會發現自己卡死在反中火線上，前無出路，後無退路。

70年來，台灣的生存發展一直非常艱困，現在雖然略有一些財富，但外在情勢的危險比冷戰時代有過之而無不及，這不是閉上眼睛或說些文青式辭藻就能掩蓋的。我們從過去到現在與未來，都要面對實力遙遙領先、主權立場與我對立的大陸，台灣必須正視現實，然後從中尋找生存發展的機會；如果現在找不到，就要想辦法去創造。現實不利於我，就要努力創造一個較有利的現實，而不是坐以待斃，更不能假裝問題不存在。

美中再對抗也不可能替台灣打趴中國，因為中國的崛起已是既成事實，而兩岸之間的相互依存與融合同樣也是事實。這次新冠疫情最早起於大陸，但大陸3個多月就壓制住疫情，之後幾波都較小而零星，倒是歐美等地災情慘重。當全球經濟一片哀號，大陸卻最早恢復，第2季GDP成長達3.2%。

蔡政府上台後努力推「新南向政策」，想分散對大陸的依賴，但今年1到5月我對東南亞的出口降了5.1%，對大陸出口占總出口的比重卻來到45%的歷史新高，東協與大陸的貿易則增加了4.2%，可見「南向」不敵大陸龐大的經貿力量，經貿實力愈弱，台灣就愈依賴大陸。

台灣需要讓兩岸重開機，不是只為了向「錢」看，而是必須向「前」看。任何物種都必須在所處的環境裡找出路，盡量化解不利因素，為生存發展創造有利條件，這個物種的未來才有機會，國家亦然。兩岸關係自蔡政府上台後即陷入僵局，過去賴以運作的「九二共識」作業系統已被摒棄，新的作業系統一點影子也沒有，雙方似乎也都不急。大陸方面是自恃國強兵盛，台灣跑不掉；民進黨是抱定美國大腿，想靠著美中對抗尾巴搖狗。但美中風波會過去，大陸卻永遠在台灣隔壁，兩岸關係好一點，營造出一個有合作交流、有基本共識且安定和平的環境，台灣的未來才有更多發展機會。

兩岸關係之所以倒退，大陸的強勢、彼此思維與體制的差距固是原因，但早在香港問題前，太陽花運動即已揭露出台灣年輕世代對兩岸接近的疑慮，這背後的深層心理因素其實是自卑與怯懦。過去台灣經貿實力與生活水平遠高於大陸，但隨著大陸強勢崛起，台灣民眾開始有打不贏的挫折感，覺得台灣絕對無法對抗大陸，一碰上就會輸盡身家，只能選擇逃避苟活。如果我們沒有直面威脅並加以化解的勇氣，那只是在拋棄未來的生存機會。

大陸上海東亞研究所所長章念馳日前在本報撰文，提出了有別於「絕對統一」的「相對統一」概念，是共同維繫「一個中國」，而不是一方對一方的征服與消滅，他並呼籲創造一個兩岸都可以接受的一個中國新概念。事實上，大陸的三段論是用「中國」，而不是中華人民共和國，這中間是有讓兩岸找到交集的空間，只看雙方願不願意以智慧與勇氣去創造新的未來。

面對大陸，台灣不能只想到對抗，那會陷入戰鬥模式，戰鬥更不利台灣。我們必須面對困難，思考如何緩和緊張、化解危機，取得有利於發展的機會。讓兩岸重開機，台灣需要更勇敢，大陸必須給台灣更多尊重，給和平一個機會，就算彼此仍有距離，但都能為自己創造新的未來。