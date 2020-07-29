所以國民黨一全大會宣言對民族主義的解釋，認為：「民族主義實為健全之反帝國主義」，其意義有兩方面：「一則中國民族自求解放；二則中國境內各民族一律平等。」至於所謂「反帝統一戰線」，以後再說吧！所以宣言說：「當隨國內革命勢力之伸張，而漸與諸民族為有組織的聯絡。」

國民黨員懷疑不安

（二）容共─孫中山允許中共黨員及其社會主義青年團員以個人身分加入國民黨，而為國民黨員，以致力於國民革命事業，亦與聯俄有關。主動亦發自蘇俄及第三國際。此亦係基於策略需要，變阻力為助力。因中共以往之活動，亦隨蘇俄之意圖，而與軍閥吳佩孚、陳炯明進行聯合。因此，在孫中山允許中共黨員加入國民黨時，頗使一些國民黨員懷疑不安。例如國民黨廣東支部一些黨員鄧澤如等曾為此事向孫中山質疑，他們認為：

陳獨秀本為陳逆炯明特別賞識之人，曾自言：寧死不加入國民黨。且嘗在學界倡言，謂三民主義、五權憲法為絕無學理根據，指斥我黨為落伍的政黨，總理為過時的人物。今竟率其黨徒群然來歸，識者早知其別有懷抱。黨員等致疑者久矣。

查陳獨秀受蘇俄給養，組織共產黨之後，自知其共產黨人少力微，不能活動，其初乃依附吳佩孚，日頌吳佩孚之功德，指吳為社會主義實行家。無恥之言，為國人所共聞。孫中山對鄧等上述質疑的親筆批答，充分足以顯示他之容共的本意。其批答原文如下：

此乃中國少年學生自以為是崇拜俄國過當之態度，其所以竭力排擠而疵譭吾黨者，初欲包攬俄國交際，並欲阻止俄國不與吾黨往來，而彼得以獨得俄助而自樹一幟與吾黨爭衡也。乃俄國之革命黨皆屬有政黨經驗之人，不為此等少年所遇；且窺破彼等伎倆，於是大不以彼為然，故為我糾正之；且要彼等必參加國民黨與我一致動作，否則當絕之；且又為我曉喻之，謂民族主義者正適時之良藥，並非過去之遺物。故彼等亦多覺悟而參加。對吾黨，俄國欲與中國合作者，只有與吾黨合作，何有於陳獨秀？陳如不服從吾黨，我亦必棄之。

蘇俄及第三國際要中共人員加入國民黨的目的，在牽制和影響國民黨的政策與行動。中共也就做了蘇俄外交政策的工具。第三國際曾決議：「中共應設法勸國民黨，為反歐美和日本帝國主義的共同鬥爭，將它的力量和蘇俄力量聯合一起。只要國民黨客觀上進行著正確的政策，中共就在民族革命戰線上一切運動中幫助國民黨。」懷抱此種目的，第三國際代表馬林（Maring原名Hendricus J. F. M. Sneevlet）一九二三年中在廣州時，一再催促改組國民黨。孫中山屢次對馬林說：「共產黨既加入國民黨，便該服從黨紀，不應該公開的批評國民黨。共產黨若不服從國民黨，我便要開除他們；蘇俄若袒護中國共產黨，我便要反對蘇俄。」馬林因此垂頭喪氣而回莫斯科。繼他而來的鮑羅廷，因挾有蘇俄對國民黨巨量物資的幫助，於是國民黨始有改組及聯俄。

中共黨員以個人身分加入國民黨，是在一九二二年八月孫中山因陳炯明的叛變離開廣州來到上海後，馬林即於是月二十五日訪晤孫中山，陳述中共黨員願意個別加入國民黨，孫中山予以同意。張繼即介紹中共負責人李大釗（守常）與孫中山會晤。李聲言願以個人資格加入國民黨，致力國民革命。此為孫中山容共之始。

從此，即有中共黨員陸續加入國民黨。一九二四年一月二十八日，國民黨一全大會中為討論黨章應否准許黨員跨黨問題，引起辯論。即由李大釗代表共派聲明彼等加入國民黨的目的。該次會議紀錄所記李的聲明原文如下：

本人（李自稱）原為第三國際共產黨員，此次偕諸同志加入本黨（指國民黨），是為服從本黨主義，遵守本黨黨章，參加的革命事業，絕對不是想把國民黨化為共產黨，乃是以個人的第三國際共產黨員資格加入國民黨，從事國民的革命事業。並望諸先輩指導一切。（另附書面聲明）

李的書面聲明中還誓言：「我們既經參加了本黨（國民黨），我們留在本黨一日，即當執行本黨的政綱，遵守本黨的章程及紀律；倘有不遵本黨政綱，不守本黨紀律者，理宜受本黨的懲戒。」經過辯論，大會接受李的聲明。此為國民黨容共之確定。而中共則用「聯共」一詞，以示兩黨平行合作之意。

塑造左、右派的形象

孫中山以及一些國民黨人對中共李大釗上項承諾的反應如何？劉成禺記有孫中山與他的一段對話如下：

中山云：「連俄必先收容共產黨。共產黨願全體加入國民黨，汝（指劉成禺）以為真意乎？吾知共產黨，必不然也。即如李大釗前日在大會演說，中國國民黨老前輩，當與人為善。今共產黨全體，自願拋棄共產主義，信仰三民主義，倘遭拒絕，未免示人以不廣。汝以為李大釗之言，可代表共產黨全體意見乎？」劉答曰：「幣重而言甘，誘我也。」

中山云：「吾向以誠意待人，不問其誘不誘，祇問我誠不誠。故吾謂三民主義，其中能包括共產主義；共產主義，不能代表三民主義。代表大會開會，言之綦詳。」

中山又云：「共產黨能守吾黨範圍，吾默化之；不能，吾自有處理之法。」

共黨分子對付國民黨的方法，不是正面在否定國民黨的主義及政綱，而是在依照他們自己的意圖，替國民黨製造理論，塑造國民黨左、右派的形象，做為聯合及打擊的準備。因此就發生糾纏不清的糾紛了。早在一九二四年一月國民黨舉行一全大會時，鮑羅廷曾向國民黨人說：「國民黨好像已有左右派的分別，將來最高幹部卻要居中調和，教他一致動作。」（待續）