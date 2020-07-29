無色覺醒》賴岳謙：美無預警關陸領館！無端挑起美中紛爭！(圖/美聯社)

歡迎收看《無色覺醒》言論視頻節目第684集播出，由主講人賴岳謙教授綜合評論理性分析：「美無預警關陸領館！無端挑起美中紛爭！」

美國政府以莫須有的罪名，要求中國大陸政府以限期72小時內，關閉中國駐美國休士頓總領事館，引發國際外界震驚關注。美國政府這樣的無預警行為，無疑已經違反「維也納外交關係公約」（VCDR），在法理上完全站不住腳，因此中國也立刻提出對等反制，以同樣限期內關閉美國駐成都總領事館，中美關係局勢緊張升溫。

美國宣稱關閉休士頓總領事館因素之一，為避免中國大陸竊取新冠疫苗開發技術。這樣的說法荒誕無理且缺乏根據。新冠疫苗研發進度，目前排名第一是英國牛津大學研發團隊，中國北京的研發團隊緊隨其後，世界各國醫學生技研發團隊也都在為全球人類防疫努力，盼能盡快研發出疫苗應付這世紀疫情影響。

美國政府對中國大陸的指控極不合理，因中國大陸研發團隊，主要是與巴西和沙烏地阿拉伯的重症醫院進行合作，目前已通過第二階段測試，往第三階段邁進，其研究成果更是經過國際權威期刊「柳葉刀」（The Lancet）刊登認證，對比於美國研發團隊的研究進程，中美疫苗研發差距更為明顯。

目前全球在疫苗研發方面，中國與英國都處於世界領先地位，何來美國關陸館是為要防止大陸盜取資訊之說。美國政府在無根據的前提下，指控兩位中國大陸籍的軍醫研究員涉及簽證詐欺。不僅毫無證據，且完全不符比例原則，也違反「維也納外交關係公約」（VCDR），川普這樣的舉措，實在無法獲得國際外界認同。

中國大陸面對這次美國政府挑起的無理外交手段，也嚴謹提出對等的反制手法，甚或在決定關閉哪座美駐陸領事館時，也引起中國內部民間關注討論。大陸民眾輿論認為，中方應該關閉美國駐香港總領事館，如此對美方的影響最大，要知道美國駐香港的領館工作人數，勝於駐首都北京領館的工作人數，如果強制關閉美駐香港領館，等同於直接打擊美國疑似在香港特區的特工活動，影響非同小可。

而中國大陸政府秉持兩國外交對等形式，因此決定選擇關閉美國駐成都領事館，如此即對應與休士頓總領事館的相對位置。至於維持美國駐香港領事館正常運行，或許策略考量未來再有可能的延續性發展，增加中國政府與美國政府談判籌碼。

大陸成都屬於中國科技研究重鎮，各式核子研究中心都坐落於此。此外成都更是中國大陸經營中歐班列的貿易重鎮，在一帶一路的推廣，扮演極重要的角色。當川普政府揚言可能會關掉更多中國大陸駐美國總領事館，未來美中雙方緊張關係，在川普競選2020年美國大選連任前，應該仍舊持續緊張。……更多內容請點閱本視頻節目觀看分享！