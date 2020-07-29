當全美確診病例將突破400萬，死亡人數超過14萬之際，美國總統川普日前終於說，「戴口罩是愛國的行為」，並希望大家要維持社交距離。世界各國輿論對於川普這個人，一直不理解的是，做為紅頂商人問政的經典人物，應該是最能夠在危機時刻發揮企業家精神（entrepreneurship），並展現公共領導統御能力（public leadership），然而過去四個月的表現卻是抗疫不力。

從原來99天，全美國才新增第一個百萬確診病例，到7月只花15天，就增加第四個百萬確診病例，川普總統低調應對的方式，都是去打高爾夫球，以舒緩來自各方的政治壓力。川普有兩個習慣，廣為人知：首先，他從就任以來都透過推特，告知世人自己的喜怒哀樂，就算是國際政治經濟大事，也不例外。其次，他不願意在公開場合，被新聞媒體捕捉到臉上有戴口罩的畫面，就算第一次公開戴口罩，也選在探望受傷美軍的軍事醫院之場合。

要分析政府的決策行動，就必須深入瞭解擁有最高權力的人，能不能在對的時間，做對的事情。美國學者Neustadt歸納於歷任總統的領導風格，提出三點觀察：權力是由分散的機構所共享；總統的權力在於說服的權力；權力是對最後結果的影響。除了想要連任，而且離11月3日大選剩不到100天，前述三點只有「權力是對最後結果的影響」，能說明川普總統目前為什麼陷於內外交迫的困境。

回顧過去四個月，他的各種作為可以歸納為兩點。第一，「隨著重大焦點事件而移轉，如果沒有重大事件，就製造出來一個」；第二，「總是會在不同的階段，移轉外界的高度矚目」。

從今年1月迄今，從川普最優先的政治議程觀之，各種焦點事件的主軸依序是：簽訂美國貿易第一階段協議；從通俄門的彈劾案全身而退；功夫流感與中國病毒；禁航封城、居家禁令；100天的白宮防疫記者會，天天和民主黨的紐約州長古謨隔空對罵；強力主導各州的提前解封、重振經濟；意外出現的警察執法過當，「黑人的命也是命」之社會運動，延燒全美國各大城市；以聯邦軍隊與FBI探員在街頭壓制各種反對聲浪；一個月之內兩次，在南中國海進行雙航母的演習；關閉德州的休士頓中國總領事館；五眼聯盟和印太戰略，政經軍事，多管齊下；再次說出，這是中國病毒；提前部署，購買疫苗；決定全美國的學校都要開學上課。

簡言之，對於新冠防疫決策制定的核心問題：我們下一步要怎麼做（what shall we do next），川普總統的政策作為，一路走來，搖擺不定。上半年，先說這是民主黨的陰謀、後來到中國病毒論，都因為為期百日、親自上陣的白宮防疫記者會，沒有達到預期的效果，加上提前重啟經濟，引發南方各州第二波疫情的反撲。從7月起，川普「將內政國際化」，透過航空母艦在印太和南海的演習，自行引爆關閉總領事館的外交風波，藉由民主共和兩黨最一致「中國威脅」的政治共識，轉移人民不滿情緒，借題發揮到了極致。

對於領導統御理論的研究趨勢，美國學者Jones歸納出最主要三個學派的觀點，包括：特質（trait）理論、風格（style）理論、以及情境領導（situation leadership）理論。換言之，領導人的人格特質，以及過往的學歷經歷、待人處事、應對進退的行事風格，都無法在短期間（例如選上美國總統）有重大的改變。也因此，在遇到重大事件時，能不能因時制宜、因地制宜，根據不同情勢和需求做出不同的決策，當是成功領導統御的最重要特點。

然而，領導人不可能什麼事情都知道，領導統御之所以為領導統御，就是要知人善任，人盡其才。問題在於對於國家領導人來說，很多政策的目標，受制於短期目標與中長期目標的選舉時間壓力，更重要的是，有些政策目標彼此之間是衝突的，則在此時的決策，則又回歸到他的人格特質和行事風格。進而言之，「情境應變」似乎才是領導統御的成敗關鍵。

就此而言，「將內政國際化」、反中仇共的國防外交政策，確實屬於總統的職責之內；但對於美國的聯邦體制來說，要求各州政府全面封城或提前解封，則並非總統說了就算數。在總統大選前90多天，川普總統如果不能理解權力是由分散的機構，包括國會與各州政府所共享，政治勸服和政策溝通的能力，才是總統高度所應有領導統御的考驗，勢必在連任之路上，還會有更多、更大的波折出現。而這一切都有待11月美國大選的結束，才會塵埃落定。