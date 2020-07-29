2005年，《世界是平的》一書暢銷國際，作者湯馬斯‧佛里曼開宗明義寫著小時候他常聽爸媽說：「兒子啊，乖乖把飯吃完，因為中國跟印度的小孩沒飯吃。」現在他則說：「女兒啊，乖乖把書念完，因為中國跟印度的小孩正等著搶你的飯碗。」競爭的立足點變平等了，小蝦米和大鯨魚可以平起平坐了。拜科技之賜，即使在家裡開一個工作室，一個人也可以和大企業搶生意…，抹平的世界，也是無限商機的世界。

幾年後，來到了2012年，美國經濟學家班卡吉‧格馬瓦特卻認為，在他眼裡，這個世界根本還沒被剷平，全球化不過才剛開始。班卡吉幾年來持續收集各種跨國相關數據，試圖從較科學的角度來看待全球化的進展。他舉例，2011年國際通話秒數占所有通話秒數僅有2%。他同時發現，人們最多只有10%到15%的臉書好友來自不同的國家。而就全球投資而言，直接由國外投資的比例竟然不到10%。由此可見，我們身處的世界，似乎離高度國際化的標準還有一大段距離。換言之，人們對全球化的感知有過度被放大之嫌。

湯馬斯甚至認為，「世界是平的」足以代表整個21世紀的氛圍。只不過，才經過14年，到了2019年，匯豐銀行首席經濟學家簡世勛卻出了一本書暗諷湯馬斯，書名是《世界不是平的》，他認為，全球化走到現在，由於保護主義、民族主義、地緣政治等多種因素交織在一起，一些國家開始祭起「本國優先」的大旗，不去解決全球化過程中出現的移民、技術、財政赤字等問題，而是把此問題歸結於全球化，甚至採取孤立主義、保護主義的政策，導致全球經濟發展陷於低迷、停滯，甚至倒退的境地。

緊接著，全球爆發了美中貿易衝突及新冠肺炎。值此時期，《電子時報》創辦人黃欽勇也出了一本新書叫做《斷鏈之後》，他認為新冠肺炎疫情蔓延，供應鏈遭受衝擊，重創全球經濟，特別是如今GDP占全球總額17%的中國供應鏈的斷鏈，對全球影響最大，2020年將可能成為產業發展，甚至是供應鏈結構變遷的關鍵年。新冠疫情過去後，首先遭遇挑戰的便是盛行許久的全球化，我們都該想方設法去因應。

當然，在《世界是平的》一書中，供應鏈只是抹平世界的十大推動力量之一，其他還有諸如工作軟體、外包、岸外生產/承包、資訊搜尋等，這些之後會不會因為反全球化而受到影響，都非常值得我們留意。

究竟全球化是才開始，還是已走到了一個盡頭，準備開始反轉了？

比較世故的說法是，對於全球化是深是淺的感受，可能會因不同地域、不同發展程度國家、不同行業而不同。親戚2年前去美國留學，近日休假返台，從他的身上，從他的言談，完全看不出我以前經歷過的濃濃鄉愁。鄉愁是來自於他鄉與故鄉的極大差異，網際網路、速食業、智慧手機、通訊軟體、全球連鎖店等全球化現象，早已徹底改變了我們的生活內容，他鄉即故鄉，哪有什麼鄉愁。我個人是較享受在地化的文化特色；四海皆一家的地球村，我可沒那樣嚮往。

十年河東，十年河西，要問我個人的感受，這世界既不是平的，也不是圓的，反倒是比較像鐘擺吧，事實上，這整個宇宙可能都是依著鐘擺的定律起舞，至少在生態學上也適用。

洛特卡─沃爾泰拉（Lotka-Volterra equations）方程式，別稱掠食者─獵物方程式，分別在1925年與1926年被獨立發表，經常被用來描述生物系統中，掠食者與獵物進行互動時的動力學，也就是兩者族群規模的消長。白話點說，就是在特定的區域中，掠食者的數目增多，獵物的數目就會變少，當獵物少到一定程度，掠食者因無法填飽肚子而減少數目，少了天敵，數目稀少的獵物得以喘息，一段時間後獵物的族群又會重新壯大，這又讓掠食者有了更多食物。宇宙沒有所謂的平衡，而是猶如鐘擺般周期性的循環，物極必反。

全球化帶來衝擊，反全球化也可能帶來痛苦，這世界從來不會問我們究竟喜歡地球是平的還是圓的，我們一生需要學習的，就是在鐘擺之間的平衡之術吧！

（作者為科技媒體專欄作家）