舍弟一家於民國七零年代由台灣移民美國。當年他的長子立安才三歲，之後立安在美國成長，讀書，看來一切都很順利。到他讀大學時，我去美國旅遊，某日去他家與他聊天，他提到在他求學過程中，常會有美國同學向他說，「你不是美國人，你是中國人，滾回中國去！」也有人說，「你是Chink！」。他大聲力爭：「我是美國人，不是中國人！」但美國同學仍常如此霸凌他。他也因此常與同學打架受傷。

他大學畢業後，某次跟隨他父親去中國大陸商務旅行。這是他首次去中國。他對中國原本沒有任何印象，去了之後才發現大陸如此山川壯麗、大山大水、氣勢雄偉，而物產豐饒、地大物博，民風淳厚親切。他覺得在那裡他未受歧視且言語溝通無礙，是他心中嚮往的國度。

當他第二次再去大陸時，便毅然決然留了下來，並選擇成都作為他新生活的長居之所。他說他喜歡四川話的腔調，四川人爽朗的性格，更喜歡成都豐富的中國文化氣息，也迷上了川味料理的麻辣。不久他找到了工作，也娶了成都姑娘為妻，日子過得很愉快，從此除非有要事須處理，再也不回美國。而只要有長假，他就在大陸四處旅遊，走遍錦繡中華大地，新疆、西藏、黑龍江、內蒙……。在途經長江、黃河時，他曾站在水岸高處對著滾滾東去的江河高呼：「我是中國人，不是美國人！」

他離台赴美時，年紀還小，對台灣已無甚印象。前年他利用假日帶妻子來台看我並順道一遊。離台前他對我說，日月潭、花蓮都很美，小籠包和台灣小吃也很美味，只是從電視節目、網路中感覺台灣仇中氣氛濃厚，甚至只要有人讚美中國大陸，就會被指責辱罵，群起而攻，這讓他勾起在美國被霸凌的回憶──這是他的切膚之痛！他不明白同為炎黃子孫為何要如此仇視，似有深仇大恨？他無法理解。

他現在在對岸，與我們保持聯絡。這幾年他讀了不少中國古書，甚至勤練書法，他深深喜愛這些中國文化，覺得中國字本身就是藝術，而他在美國時沒有機會接觸這些。現在他的中文程度日漸精進，我們深感他的「中國味」越來越濃，而「美國味」已日益消逝！每思及此，腦中彷彿浮現他在長江、黃河岸邊，激動地對著江水大喊「我是中國人，不是美國人！」的畫面。（王玉／台北市）