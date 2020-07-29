有一年我經常去武漢出差，最長的一次在飯店裡住了一個半月。

第一次到武漢，車從機場到飯店開了好久好久，我心想武漢怎麼這麼大啊。司機不開空調，自然風吹得人表皮物質有些複雜。出租車開過一條很寬很寬的大江，我問司機先生：「師傅，這是什麼江啊？」

師傅頓了一頓，拉長了點調子說：「長江。」

「呀長江！那這座橋豈不就是，南京長江大橋？」

車內安靜了三秒，一同出差的同事開始爆笑起來，我還沒反應過來。

師傅說：「你怕是下錯站了吧？」

我因這個笑話被同事笑了好幾年。

武漢人脾氣真的大，但我因為在長沙讀書，算0.25個湘妹子，對武漢人的脾氣感到很親切。

有天早上上班，我乘坐的出租車和一輛公交車（公車）飆起車來，司機還是開著窗，等到了公司我的臉已經被那輛公交車的尾氣燻黑了，頭髮也吹成了騎摩托車才能吹出的髮型。

我跟同事說起這件事，表示我今日很開眼界。武漢的同事說，「你真的沒見識。要知道，在我們武漢，最快的速度不是出租車和公交車飆車。」

「你要見過公交車和公交車飆車你就知道了，那才是真的……」他豎起了大拇指。

武漢的公交車冒著黑煙，從身邊經過時總有種武俠小說裡一騎絕塵的決絕感。

光谷百貨那裡有家賣周黑鴨的店鋪。混在武漢的那些日子，我最喜歡的事情就是買了周黑鴨回飯店，吹著空調啃鴨脖。偶爾想想外面的氣溫，連石頭都快曬爆炸了，再用力感受一下冷氣的味道，啃一口鴨脖，會有種心理上由衷的幸福感。

但不知為何，他們家鴨脖只賣真空包裝的。真空包裝的鴨脖沒有靈魂，少了汁水，太乾。吃鴨脖一定不能少的步驟，便是嘬。沒有汁水，只能乾啃，這是很影響心情的。

所以後來我改粉了精武鴨脖。

有一個武漢的應屆畢業生來公司，入職一周就辭職了，他的辭職報告裡，離職原因一欄寫著：皮鞋太夾腳。那是我們第一次在職場要求全正裝。

出租車上笑我的那個同事，在一個周末神叨叨地跟我說：「我好像懷孕了。」我想了想：「咱倆出差一個月，你懷孕了，我該怎麼和你老公交代這件事？孩子該不是我的吧？」

「滾！」

剛才我發消息問她：「你還記得我們一起去武漢是哪一年嗎？」

她回說：「我兒子十歲了。」——對，就是那個孩子。

武漢話吃早餐說「過早」。

我一個武漢同事每天早上打招呼都問我同一句話：「過早了麼？」我對這句話很困惑，每次她問我，我的腦子都要停擺兩秒。到現在我還是困惑，到底應該回答「過了」，還是「過過了」，還是「過過早了」，還是「早過過了」呢？我竟然忘了請教他們，留下這麼大一個問題在武漢。

在武漢還有一個遺憾，有點難以理解。我竟沒吃過一次熱乾麵。好像是因為它每次出現在眼前的時機，都不是很對。不是在我著急趕路的半道上，就是在我一心想著回飯店啃鴨脖的半道上。

我每次都是想：咳，總會吃到的，不著急。最後就一次也沒吃過。

我想有機會我一定要再回武漢，把這些留下的問題都解決了。

話說回來，武漢，你還好嗎？

（仙姑有話／現居上海）