兩岸關係惡化，台灣支持統一者僅存8%，達到歷史低點，因而刺激了大陸的「武統」聲浪，兩岸軍事衝突風險升高。對兩岸和平有期待、對統一有願景的人可能需要反思：統一的目的是什麼？為什麼要統一？統一究竟是手段，還是目的？統一如何行穩致遠？

長期以來，這些問題糾纏不清。就大陸而言，統一是事關民族榮辱的歷史使命，國民黨則認為，統一是兩岸制度競賽、價值競爭的終點，個人則往往從自己的價值觀、現實利益與未來取向決定統獨好惡。兩岸在政治和意識形態上的對立、國際因素的干擾，又導引了台灣民眾的認知，隨著時間流逝，台灣距離統一不近反遠。

自習近平提出「心靈契合式統一」概念後，統一的境界和格局進入新的格局，給了和平統一更大的想像空間，就文字而言，所謂「心靈契合式統一」應該是先「心靈契合」再完成統一。那麼，兩岸不妨先繪製「心靈契合路線圖」。

繪製路線圖之前，首先要明確，哪些手段有助於心靈契合，哪些手段無助於乃至違背心靈契合？比如，「武統」是心靈契合式統一的天敵，無庸贅述，再如，經濟合作與融合固然有助於增加相互依存度，但未必有助於心靈契合，實證證明，人心是「買」不到的。同樣，「井水不犯河水」的「兩制」也無助於心靈契合，香港經驗歷歷在目，這些都應該排除。

心靈契合式統一關鍵處，在政治制度、價值認知、社會心理的融一，這當然不是一步到位、一蹴而就的過程，需要兩岸以耐心、善心、信心繪製路線圖，共同構建有助於心靈契合式統一的制度架構。

台灣普遍把「習五條」解讀為「急統」宣言，這是莫大的誤解。主要是因為大家把注意力集中在「兩制台灣方案」6個字，遺漏了兩個要點，甚至連大陸自己的對台專家都沒有好好解讀：第一，「民主協商」是為了「兩岸和平發展制度性安排」，第二，希望兩岸雙方「實現台海持久和平，達成國家統一願景」。

事實上，「制度性安排」並不意味立即實行「一國兩制」，「統一願景」也不是指立刻統一。換言之，只要兩岸共同確認統一願景、承諾不分裂既有主權領土，雙方就可以坐下來廣泛深入討論。《中華民國憲法》有「國家統一前」的規定，民進黨政府無意更改，兩岸其實只要回歸憲法，「統一願景」就是共識。明乎此，就不用對「一國兩制台灣方案」抱持敵意。

「心靈契合式統一」的第一步，應該是兩岸在共同確認統一願景之下，彼此尊重和保障雙方核心價值訴求。例如，台灣的普選制度、政黨政治、新聞自由、宗教自由、國際空間、參與區域經貿整合，這些是台灣社會的主流共識，也是中華民國憲政體制所保障的範疇。同樣，台灣也不要去改變大陸政治體制，不干涉港澳、不搞台獨正名，這也是大陸眼中「民族大義」的核心價值。

上述基於相互尊重的共同承諾，其實就是習口中的「兩岸和平發展制度性安排」。但還不夠，兩岸從「和平共處」到「和平共融」還需要共同構建「第三制」。在傳統的統一模式思維中，兩岸統一必須以雙方（或其中一方）更改既有體制為前提，這裡面的成本、風險都是未知數，誰都不會願意。但如果雙方在各自保有既有體制基礎上，共同建構「第三制」，也就是章念馳、陳孔立兩人主張的「創造一個兩岸都可以接受的一個中國新概念！」，如能建立廣泛共識，「心靈契合式統一」就可邁出關鍵第二步。

「第三制」的意義很寬廣，不用預先框定在「第三憲」或者「大屋頂」等傳統概念之中。可以經由「試點」找出最佳模式，譬如「金廈融合試驗區」。兩岸雙方可以坐下來談，如何汲取雙方政治文化和社會制度中最有競爭力的因素，共同構建試驗區的政治融合方案，這遠比直接制定「台灣方案」成本低、風險少、阻力小。

同時，「第三制」亦可以在國際空間展開建構。兩岸若達成共同統一願景，可否在世衛組織、國際民航組織等民生類國際機構商討「一中（國）兩席」的安排？可否與美方組成「陸美台三邊二軌安全對話機制」？可否在多邊經貿協定中設立「台灣+」的安排？兩岸在國際空間建構「第三制」，就是為了因應傳統意義上美國因素對兩岸關係的影響，這是長期、持續、非武力、不衝突方式逐漸化解美國因素、避免台海淪為「修昔底德陷阱」最深處的唯一途徑。

「心靈契合統一路線圖」的繪製工程浩大，但只要踏出第一步，中華民族的復興即完成逾半。