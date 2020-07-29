《香港國安法》實施即將滿1個月，港府諸多作法猶如「大收網」，從政治、金融、學術到國際層面，都有新動作，不再僅是威嚇震懾，香港昔日較寬鬆的政治和言論環境走入歷史。

政治層面上，近日香港選舉主任發函給十多位泛民派議員參選人，詢問對港獨、《香港國安法》、是否支持美國對香港實施制裁等一系列政治問題的態度，前香港眾志祕書長黃之鋒尤其被針對，即便提出相關解釋，選舉主任仍認定他有意繼續推動民主自決、主張港獨是選項之一。

頗為權威的大陸全國港澳研究會副會長劉兆佳判斷，泛民派參選人因此被DQ（取消參選資格）的人將會大增。其實港府對這些泛民派議員的政治態度，多數已有定見，選舉主任的發函，只是走個程序，目的是要落實《香港國安法》對參選人「愛國愛港」的資格篩選。

在人選上，以信函徵詢方式刷人；在時間上，則利用疫情試圖延後選舉，讓《香港國安法》的效應被時間沖淡。原本9月初的選舉，建制派醞釀以疫情嚴峻為由，動用《緊急法》讓選舉延後1年。

為什麼要延後？因為2019年11月香港的地方選舉，泛民派大勝，地方政治版圖重新洗牌讓北京灰頭土臉。《香港國安法》實施後，香港民間社會的氛圍仍延續去年以來的不滿與無奈，9月初的選舉，預料泛民派也會大勝。延期1年，除了讓DQ參選人的時間更充裕，也可讓香港社會多沉澱1年，退下《香港國安法》的激情後再來投票。

另一方面，被稱為「占中三子」之一的香港大學法律系副教授戴耀廷，28日被香港大學校委會以懸殊比數，決定將戴解雇，這無疑是個指標性案例，也預告著香港高校的言論空間，將進一步緊縮。

此外，總部設在香港的匯豐銀行，即便一開始就表態擁護《香港國安法》，近日卻被《人民日報》點名修理，指匯豐參與「構陷」孟晚舟，是美國的幫凶，嚇得匯豐趕緊澄清，強調向美國司法部提供的材料，「是應其官方正式要求而提供」，從未構陷，消息一出，讓匯豐股價大跌，這也反映金融企業夾在中美兩強間的兩難。

政治相對自由、學術風氣開放、金融地位獨特，這些過去外界對香港的印象和認知，隨著《香港國安法》的具體落實，正在一點點消逝中，與一國一制的距離，也越來越近。