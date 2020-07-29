民進黨在野時期之所以能夠崛起，「黨政軍退出校園、媒體」絕對是最有力的號召，畢竟從整個戒嚴時期到李登輝時代，國民黨在校園中密布眼線、操控媒體，的確是當時台灣走上民主道路的最大障礙。當時民進黨前賢的努力抗爭，固然是最後終能大功告成的主要因素，但如果沒有當時國民黨的清楚認知以及相互配合，事實上也難以有成。換句話說，國民兩黨，在整個台灣民主進程中，都大有功勞。

正因國民黨有此深切認知，因此當「退出」的決議作成，國民黨就立即撤銷了校園黨部，還校園一片清白的土地；而媒體開放，也造成各家電視台的紛起競爭，台灣的民主及言論自由超英趕美，成為各國稱羨的典範。

然而，國民黨雖是從善如流，卻萬萬沒有想到這是一場民進黨完全主導的「大騙局」，就在國民黨退出的空檔，民進黨及其側翼的親綠學者，從蠶食到鯨吞，寖至於後來大舉入侵，將校園當成其黨員的培訓中心，將媒體當成御用大外宣，以炮製對民進黨有利的輿論、攻擊國民黨為能事，長久下來，黨政軍無孔不入，挾著執政優勢肆無忌憚擴張版圖。到如今，校園與媒體早已成為民進黨最堅強的堡壘，進可攻，退可守，「太陽花」之所以能如此囂張，1450之所以能如此猖狂，導致民粹興起、輿情失真，無非就是一片綠油油的校園與媒體有以致之。

國民黨雖然施政未能獲得認可，但還算是有廉有恥，當初的校園儘管黨工充斥，卻也不太敢明目張膽；媒體固然依順黨意，但也不敢顛倒黑白。可如今是完全不同了，校園中綠色社團、學會不但牢牢掌握校園輿論，更與民進黨內外夾攻，充當先鋒。而媒體跨足於政治，更幾乎成了執政的太上皇。台灣的民主與自由，幾乎成為一樁笑柄。

不僅如此，民進黨還以安插人事的方式，大舉在如公視、NCC、中選會、監察院、大法官等原本應該超然獨立於行政體系之外的機構，鋪設明樁與暗卡，不僅耗用公帑為民進黨政府作大外宣，更用以箝制所有反側的媒體及聲音，其膽大妄為已到駭人聽聞的地步。從校園、媒體到獨立機關，民進黨如今不但是「完全執政」，而且是「全面攻占」了。當初的國民黨令人厭惡，一個警總就令談虎色變，如今的民進黨則本身就是猛虎，率獸食人，查水表、封臉書、安罪名、設東廠，知識分子噤若寒蟬，一般百姓受其蠱惑，一言堂的時代復辟，台灣終將步上專制霸道的不歸路。

校園本是該清清淨淨，供師長學子戮力於問學的天地，而今卻成了政治眼線密布的黨員培訓中心；媒體本應是超然獨立的第四權，必須以監督政府為職志，如今卻淪成假輿論的製播中心，箝制異議的劊子手；獨立機關本應依法行事，公允無私，如今卻成為一意配合執政的爪牙，NCC可以蓄意對不同媒體的聲音開罰，公視可以如此屈從於文化部的一紙命令，監察院可以讓負評纏身的人任院長，民進黨權勢薰天，試問還有誰能、誰敢以螳臂擋巨輪？這齣世紀「大騙局」將會如何收場？只能祈求「天佑台灣」了。

（作者為國立台灣師範大學教授）